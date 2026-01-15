¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«――TVer¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃË¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþHD éðÀî¿·¼£Ïº¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×
Æü·Ð¤«¤é¥Æ¥ìÅì¡¢¤½¤·¤ÆTVer¤Ø
――ºÇ½é¤Ë¡¢¿·Â´¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·Â´¤Ç1994Ç¯¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Ç¡¢¼ç¤Ë¿·Ê¹À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
1995Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸µÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æü·Ð¼ÒÆâ¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÃ´Åö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¿·Ê¹À©ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¡Ê¸½¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È·Ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ÛÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÀÒ¤Ï2Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ·ÐºÑÊ¬Ìî°Ê³°¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È·Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤ä¸¢¸Â¤âÂç¤¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä½¼¼Â´¶¤ò¶¯¤¯³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü·Ð¤òÂà¿¦¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢TVer¼Ò¤äParavi¡Ê¥Ñ¥é¥Ó¡¿¸å¤ËU-NEXT¤Ø°Ü¹Ô¡¦Åý¹ç¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――TVer¤Î·î´ÖÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï6.5²¯²ó¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¤âÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢TVer¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
º£¤Î¾õÂÖ¤òÀ®¸ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬10Ç¯Á°¤ËTVer¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Ï¾ò·ï¤â½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ËÇÛ¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§PR TIMES¤è¤ê¡Ë
¸½¾ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ¶ÉÁ´ÂÎ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£À®¸ù¤¹¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅö½é¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢º£¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Î¥·¥§¥¢¤À¤±¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±½ý¤Ä¤±¤º¡¢±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎTVer¤Ï´üÂÔ¤·¤¿°Ê¾å¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×――Àï¤ï¤º¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤á¤ë¸ò¾Ä½Ñ
――²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2019Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤ËºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤È¤¤¤¦´ë²è½ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡ÖÀï¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦éðÀî¤µ¤ó¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë²ñ¼Ò¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤·¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë5¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹çµÄÀ©¤ò¼è¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ªÉª¤òÄ¥¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Êª»ö¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢2～3Ç¯¸å¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬º£¤ÈÆ±¤¸·ÁÂÖ¤ÇÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀµÄ¾¡¢¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤Ç¤¡¢°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤Ë¡¢¡ÖÍ½Äê¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¡×¤È¡¢¿ôÇ¯¸å¤Î»Ñ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬·èÃÇ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬TVer¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¿´Íý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï°ì¸þ¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÂÐºö¤òÁá¤¯ÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£¤ÎTVer¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÏÃ¤ÏÂ®¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï100Ëü¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÎã¤ò1¤Ä¤º¤Ä¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¸ùÎã¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼¡Âè¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ä¿®Ç°¤òÊÑ¤¨¤º¡¢»þÂå¤ä¥æー¥¶ー¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤ï¤º¡¢¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±Äñ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ½é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¹ø¤¬½Å¤¯¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÀè¥Æ¥ì¥Ó¤¬·Þ¤¨¤½¤¦¤Ê¸·¤·¤¤Ì¤Íè¿Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢TVer¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¼¨¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢»þÂå¤È¥æー¥¶ー¤Ë¹³¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±»ëÄ°¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ëー¥º¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç·Á¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――TVer¤¬¡Ö¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
2022Ç¯º¢¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥æー¥¶ー¤Î°ì»þÅª¤ÊÎ¥Ã¦¤ò¾·¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢TVer¤¬ÌóÈ¾Ç¯Â³¤¤¤¿ÄãÌÂ´ü¤òÈ´¤±¡¢Âç¤¤¯V»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ÆUI¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤â¡¢¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¤·¤¤¸«¤»Êý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤À¤È¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Øsilent¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡È¼Ò²ñ¸½¾Ý¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢TVer¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÉ´Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Øsilent¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿Êý¡¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢TVer¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢TVer¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤Ï¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢TVer¤Ë¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ ¡ÈÊüÁ÷¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Øsilent¡Ù¤Îºî¤ê¼ê¤ÎÊý¤«¤é¡ÖºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢TVer¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂç¤¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Ë¤ÏÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëTVer¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë――¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
TVer¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÁÃÍ¤È²ÝÂê
――¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿ーTVer¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿éðÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏTVer¤òÎ¥¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤´¼«¿È¤Î´õË¾¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¤¹¤«¡£
½Ð¸þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç5Ç¯´ÖTVer¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«Ìá¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À100¡ó¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥íー¥¹¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìá¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤¬¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾ì¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÂ¾¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËTVer¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ëÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¶È¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÉ¤µ¤ä²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏAI¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥ー¥à¤ä¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Îºß¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤ÎÎÉ¤µ¤Ï²¿¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1¤Ä¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ì²È¤Ë1Âæ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸ÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¥êー¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¸«¤ë¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ä¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ðÊó¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ÆÆÏ¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¤È»×¤¦¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö²÷Å¬¡×¤À¤È¤¹¤ë´¶³Ð¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢³§¤¬Æ±¤¸¶¦ÄÌÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¡¦·ù¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡¦¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¾ï¤Ë¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬º£¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¡¢ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
TVer¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¤Ï»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬Æ±¤¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¿ôÀéËü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤È¤·¤Æ¤Î¶¦ÄÌÂÎ¸³¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äTVer¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³ÊÊÌ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――²ÝÂê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
²ÝÂê¤ÏÌÀÇò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü100¡ó¤Î¥êー¥Á¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ì¤Ð¼«Á³¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½TVer¤Ï´Ö¸ý¤ò¹¤²¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ëÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«ÂÎ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢TikTok¤¬¡¢TikTok¤ò¸«¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¸þ¤±¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤â¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢Ä¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö³¹¥Ö¥é¡×¤ä¡Ö¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂå·à¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¡ÖÆú¤Ï¼·¿§¤À¤«¤éÈþ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¿§¤¬Æó¿§¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¼·¿§¤¯¤é¤¤¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤¬¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ò¡¢¤¤¤«¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤«¤¿¤Á
――¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤è¤¯¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ç¥Þー¥±¥¿ー¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÉÑÈË¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉÔÊØ¤À¤«¤é¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢TVer¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤â¥é¥¯¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤¬¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÀ¤Âå¤À¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
º£¤ÏTVer¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇTVer¤ò¸«¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Þ¤Ç¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¼ã¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÊüÁ÷°Ê³°¤Î·Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Øsilent¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÀ®¸ùÎã¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢³Æ¶É¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ä½Ä·¿Æ°²è¤òºî¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¤¤Á¤ó¤È°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TVer¤Ï¹¹ð¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×À¤âÃå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£¤Ç¤â¶¯¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢¶¯¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»ä¤Ï¡¢TVer¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡ÖÆ±»þ´ÖÂÓ¡×¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢ºÒ³²ÊóÆ»¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤âÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤è¤ëÆÈÀêÇÛ¿®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î½ªßá¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤¬¡¢º£°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î·Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë²æ¡¹¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤ë´Ä¶¡×¤ò¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¡¢¤É¤¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤´¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Ïº£¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³Æ¶É¤¬¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÌ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NHK¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Netflix¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬100¡ó¥êー¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó³Êº¹¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³Êº¹¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤â¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤É¤¦¼é¤ê¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢éðÀî¤µ¤ó¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¡¢¿Í¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É¡×¤ä¡Ö³Êº¹¼Ò²ñ¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢³Êº¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦ÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Ç®¶¸¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÂçÁ°Äó¤Ë¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òºöÄê¤·¤¿Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥Æ¥ìÅìVISION2035¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖContents As A Service¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó100%¥êー¥Á»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤µ¤¨ºî¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï½½Ê¬¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÆÈ¼«À¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¶¯¤ß¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯11·î¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¡Êhttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/¡Ë¤Î»ö¶ÈÅý³ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥ー¥à¤äÎ®ÄÌÌÖ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¡ÖContents As A Service¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¡ÖTVer¡×¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤á¤ÐÀ®¸ù¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Profile
éðÀî ¿·¼£Ïº¡Ê¤Ë¤Ê¤¬¤ï¡¦¤·¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅý³çÊäº´ ·ó ¥Æ¥ìÅìBIZ»ö¶ÈÅý³ç¡£
1994Ç¯ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¶É³«È¯Éô¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¡£2001Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¤Ø½Ð¸þ¤·¡¢¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£2003Ç¯ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ËÌá¤ê¡¢¾ðÊóµ»½ÑËÜÉô¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¥°¥ëー¥×¡£2008Ç¯¡¢Æü·Ð¤ò¼¤á¤Æ¥Æ¥ìÅì¤ØÅ¾¿¦¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤Î´ë²è³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£2013Ç¯¥°¥ëー¥×Æâ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£Â¾¶É¤Ê¤É¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£
2020Ç¯7·î ³ô¼°²ñ¼ÒTVerÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼èÄùÌò½¢Ç¤¡¢TVer»ö¶È¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡£2025Ç¯7·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¸½¿¦¡£
µ»ö¼¹É®¼Ô
ÁáÀî¹ª
X¡§@hayakawaMN
¼¹É®µ»ö°ìÍ÷