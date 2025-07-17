Marketing Native
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クラフトボスを生んだマーケターが語る「ヒットを生み出す価値のつくり方」――サントリービバレッジ＆フード 新価値創造部長 大塚匠インタビュー
生活者理解×R&Dで、新しい価値を生み出す ――新価値創造部とはどのような部署でしょうか。立ち上げの背景から教えてください。 …
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ロッテが強いブランドを生み出し続ける理由――ロッテ マーケティング本部 部長 古市丈二インタビュー
多忙なときこそ、インプットを ――古市さんは、ロッテのマーケティング本部 第1ブランド戦略部の部長とのことですが、どんな部署…
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編集長・山岡朝子に聞く「雑誌市場が縮小する中で、なぜ『ハルメク』は成長を続けられるのか」
思わぬピンチが教えてくれた「編集」の本質 ――山岡さんは新卒で総合出版社に入社。7誌で編集長を務めたのち、2017年にハルメクへ転職し…
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ライオン マーケティングデザインセンター部長 大村和顕が語る「ライオンのマーケティング改革とAI時代に活躍する人」
新設の部署が担う、マーケティング全体の構造改革 ――まずキャリアから教えてください。大村さんご自身がキャリアの方向性を決定…
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AIに選ばれ、ユーザーに最初に選ばれる「メルカリShops」へ――メルカリShops 事業開発本部長 兼 マーケティング本部長 中村全信インタビュー
事業開発×マーケティングで「メルカリShops」の成長を牽引 ――まずキャリアからお聞きします。中村さんは2025年7月、約14年にわ…
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AI時代に求められるマーケターとCMOの条件――積水ハウス イノベーション＆コミュニケーションCMO 兼 CDDO木田浩理インタビュー
現場に出てわかった、データ分析のあるべき姿 ――木田さんは、国内最大手の通信キャリア、外資系IT企業、大手百貨店、大手損害保…
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キユーピー 執行役員 マーケティング本部長・中島健が語る「100年ブランドの価値を問い直す、マーケティングの変革」
危機感から始まった、マーケティング本部独立の背景 ――キユーピーがマーケティング本部を新設したのが2024年1…
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テレビはどこへ向かうのか――TVerを立ち上げた男、テレビ東京HD 蜷川新治郎が語る、「テレビが変わるべきこと、守るべきこと」
日経からテレ東、そしてTVerへ ――最初に、新卒からのキャリアを教えてください。 新卒で1994年に日本経済新聞社に入社しました。エン…
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日清ヨーク マーケティング部 部長 犬飼美穂子が語る「マーケティングで挑むジャイアントキリング」
ヒット商品を生んだ経験とマーケティング志向の原点 ――初めに、犬飼さんのキャリアについて伺います。前職ではロッテで主にアイ…
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シック・ジャパン 疋田智彦が語る、「情緒×機能」のマーケティング戦略とビューティグルーミングカンパニーへの事業転換
顧客を動かすストーリーは、美容師とバーテンダーが教えてくれた ――シック・ジャパンのコーポレー…
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講談社『クーリエ・ジャポン』編集長・南浩昭が語る「会員数30万人突破の背景と、伸びる記事の共通点 」
複雑な世界を単純化せず、多様な視点を理解する ――まず、南さんのご経歴から教えてください。新卒で講談社に入社されたのですか。 そ…
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クラレ 中東孝夫が語る「AI時代のBtoBマーケターが価値を発揮し続けるための条件」
これからのマーケターに求められる能力 ――マーケターの方々を取材していると、30代、40代の中には「これから…
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Microsoft 有園雄一が語る「AI時代のマーケターが“考えるプロ”として生きるために、知っておきたい2つの変数と“真・善・美”」
病院のベッドで始まった「考えるしかない」日々の葛藤 ――「AI時代の考える力」についてお伺いする前に、有園さんご自身は、これまでど…
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サッポロビール マーケティング本部長 坂下聡一が語る「ビールの新しい魅力と熱狂的なファンをカイタクする、いちばん星マーケティングとは」
サッポロビールの「いちばん星マーケティング」 ――サッポロビールの上席執行役員 マーケティング本部長とは、…
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トライト常務執行役員CMO 志賀智之が語る「広告依存からの脱却とブランド価値の向上、働く人の生産性を10倍に上げる」構想
GDOからトライトへ――異業界で感じた課題とやりがい ――ゴルフダイジェスト・オンライン（以下、GDO）からトライトにジョイ…
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古くて新しい、“聞く”という技術の見直し――ユーザー理解を深める３つの視点
【寄稿】 「ユーザーに話を聞いてみたけれど、何をすればいいかはっきりしなかった」 そんな声を、マーケティングの現場でよく…
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さあ、反転攻勢へ！サンマルクカフェ代表・小山典孝が語る、再成長への「次の一手」
キャリアの節目に芽生えた想い ――高校時代のアルバイトからKFC一筋だった小山さんが、サンマルクカフェの社長に就任されたと知り、驚き…
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映画化を成功させたギンビス・宮本周治代表が語る、“変わらぬ味”を支える、品質へのこだわりとマーケティング
毎日食べても飽きない、ギンビスが守り続ける“いつもの味” ――ギンビスの中でも「アスパラガスビスケット」の誕生は1968年。「たべっ…
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「ザ★チャーハン」などヒット商品を生み出した味の素のキーパーソン・岡本達也が語る「コンシューマーセントリックな視点の磨き方」
思いがけずマーケティングの道へ ――岡本さんには、「Marketing Native」のイベントに2回ご登壇いただいており、さらに深くお話を…
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アヲハタ 取締役 藤原かおりが挑む、ブランドの再定義とジャムの枠を超えた市場開拓
前職で「フルグラ」の売り上げを5年で10倍に ――藤原さんは新卒で旭硝子に入り、マッキャンエリクソン、電通、ダノンウォータ…