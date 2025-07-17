Marketing Native

講談社『クーリエ・ジャポン』編集長・南浩昭が語る「会員数30万人突破の背景と、伸びる記事の共通点 」

複雑な世界を単純化せず、多様な視点を理解する ――まず、南さんのご経歴から教えてください。新卒で講談社に入社されたのですか。 そ…