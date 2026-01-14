¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤¬¡È¹çÎ®¡É¡¡¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¿·±ÇÁü¸ø³«
¡¡12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§X-MEN¤¬¤Ä¤¤¤Ë¹çÎ®¡ª¡¡¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¤éÅÐ¾ì¤Î¿·±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¡ÊÌó28²¯¥É¥ë¡¿Ìó4200²¯±ß ¢¨1¥É¥ë¡á150±ß·×»»¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬¡¢¥ô¥£¥é¥ó¤È¤Ê¤ë²Ê³Ø¼Ô¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥àÌò¤ÇMCU¤ØÉüµ¢¤¹¤ëËÜºî¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ë¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÉÍë¿À¡É¥½ー¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËX-MEN¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ë¡¢¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¡Ê¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡Ë¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þー¥¹¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«4½µÌÜ¤«¤é¾å±Ç»þ¤Ë·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£²áµî¤Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¥ì¥Æ¥£ー¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È±é¤¸¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ê¥·¥å¥ê¡Ë¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥åー¥¯±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤ÎÂ²Ä¹¥¨¥à¥Ð¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢±é¤¸¤ë¥Í¥¤¥â¥¢¤é¥ï¥«¥ó¥À²¦¹ñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ÇMCU»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î°ì¿Í¡¢¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯±é¤¸¤ë¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¤Ç·»¤Ç¤¢¤ê¥ï¥«¥ó¥À¤Î²¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¡Ê¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥º¥Þ¥ó¡Ë¤Î»à¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥·¥å¥ê¡Ê¥ì¥Æ¥£ー¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡£²¦¤Ë¤ÏÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¤Îº²¤òÆ³¤¯¤³¤È¡£»ä¤Ë¤âÌòÌÜ¤¬¡×¤ÈÈà½÷¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Í¥¤¥â¥¢¡Ê¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢¡Ë¤¿¤Á¥¿¥í¥«¥ó¤ÎÀï»Î¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥å¥ê¤È¶¦¤Ë¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¥¨¥à¥Ð¥¯¡Ê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥åー¥¯¡Ë¤¬¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯²¦¤À¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿Àè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤³¤È¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡Ê¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ë¡£¡Ö¥ä¥ó¥·ーÄÌ¤ê¤Î¥Ù¥ó¤À¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥à¥Ð¥¯¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤é¤·¤¤â¤Î¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿É½¾ð¤ÇÏÓ¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡×¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¥·¥å¥ê¡£¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈà¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥Òー¥íー¤¬¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë