『クリス・エヴァンス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ロバート・ダウニー・Jr.が初代『X-MEN』キャストとの共演に大興奮と語った
THE RIVER
ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが客席からサプライズ登場し会場を沸かせた
オリコンニュース
公開から24時間で5億300万回再生を記録し、ディズニー史上最高となった
映像には、ワカンダ王国の面々やファンタスティック4のヒーローが登場
Real Sound
ハリウッドの映画スタジオは、オリジナル作品に注力すべきと指摘
人知れずフランチャイズに抱えてきた不満を米にて語った
冒頭はマレーシアの超高層ビルからエレーナがダイブするシーンから始まる
それぞれがトラウマ漬けのはみ出し者たちのチームだという
過去に悪事を犯しながらも、世界に襲いかかる危機に立ち向かうという内容
初心者におすすめのMCUの見る順番や時系列などを解説
ライブドアチョイス
お相手はポルトガル出身のアルバ・バプティスタで、9日に挙式したという
スポーツ報知
16歳年下の女優アルバ・バチスタと熱愛中であることが分かった
女子SPA！
女性自身