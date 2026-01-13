辻希美「本当に美味しい！」と絶賛するチョコのお菓子「大好きなんです」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【コストコ】年末の行事に向けて2025年ラスト駆け込んだ購入品紹介 【2025/12月分】』という動画を投稿。『コストコ（Costco）』で購入したさまざまな商品を公開してくれました！今回は、辻さんが、“大好き”と絶賛するチョコのお菓子をご紹介します。

動画内で辻さんが、「これはもう私がめちゃめちゃ大好きで」と披露した商品がこちら！

◼︎サク山チョコ次郎

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

正栄デリシィ / サク山チョコ次郎

カカオとミルクが絶妙な美味しさのなめらかなチョコレートと、ミルククリーム、香ばしく焼き上がったサクサクビスケットのハーモニーが楽しめるお菓子。

チョコジローというキャラクターのデザインも可愛く、お子様と一緒に楽しく食べられそうです♪

今回、辻さんは、コストコで大容量の18袋入りのものを購入されていました！

◼︎辻さん流の食べ方も♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは「大好きなんです。こちら」「マジで美味しい！」「これを買ってたら一緒に行った子に『それいつも買ってるよね』って言われて」「それくらい大好きなんです」と力説。

また、「私はこれを冷凍庫で凍らして食べるのが好きで。冷凍庫にガッチガチのギンギンに冷やして、もうバリバリ食べるのが好きなの」「本当に美味しい！」と、自己流の食べ方についても教えてくれました♪

■動画もチェック

18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、昨年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより