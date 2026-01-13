この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が公開した動画『【原点にして頂点】中小企業は今すぐ取り入れて！たった1日で儲かる社長に生まれ変わる』は、中小企業の経営者が無意識に抱きがちな前提を根本から問い直す内容となっている。動画内では脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeの師匠でありマーケティング専門家である小山竜央氏の新刊を題材に、儲かる仕組みの土台となる考え方を整理していく。



冒頭で強く打ち出されるのは、「商品が良ければ売れる」という考え方への否定である。多くの経営者は自社の商品やサービスに誇りを持ち、「品質には自信がある」と語る。しかし菅原氏は、その自信があるがゆえに、広告やSNSなどの集客施策を後回しにしてしまう構造そのものが問題だと指摘する。商品が優れているかどうかと、売れるかどうかは別の話であり、顧客に届けるための戦略がなければ存在しないのと同じだという視点である。



その流れで語られるのが、人は中身よりも先に「見た目」で判断するという現実だ。動画では、同じパスタであっても高級な皿に盛られたものと紙皿に盛られたものでは、選ばれ方が変わるという例が示される。ここで語られているのは単なる外見の話ではなく、商品やサービスが最初に与える印象、すなわちパッケージの重要性である。顧客は中身を知る前に、まず第一印象で選択を行っているという事実が整理されていく。



この考え方は、商品そのものに限らない。菅原氏は、経営者自身の清潔感や立ち居振る舞い、発信の仕方もまたビジネスの一部だと語る。どれほど正しいことを言っていても、見た目や雰囲気で信頼を損ねれば、その内容は届かない。第一印象が集客と密接に結びついているという点が、具体的な例を通じて示されていく。



さらに動画では、ビジネスを構成する要素として「集客」「販売」「商品・サービス」「運営」の4つが挙げられる。その中で最も重要なのは集客であり、「集客第一主義こそ原点にして頂点」であると断言される。多くの現場では商品開発や改善に意識が向きがちだが、顧客がいなければそれらは機能しないという極めてシンプルな論理が強調される。



その具体的な考え方として紹介されるのが、段階的に顧客との関係を構築するダイレクトレスポンスマーケティングである。いきなり本命の商品を売ろうとするのではなく、まずは興味を持ってもらい、関係性を築き、その先で選ばれる流れを作る。このプロセスは恋愛に例えられ、段階を踏まずに結果だけを求める危うさが分かりやすく示されている。



動画の後半では、作り手の都合で商品を考える「プロダクトアウト」ではなく、市場や顧客の視点から設計する「マーケットイン」の重要性にも触れられる。専門的な数字や理屈を並べることよりも、顧客が何を感じ、どのように行動するかを起点に考える姿勢が、集客の質を左右するという整理である。



全体を通して語られるのは、テクニック以前に、社長自身がどの視点でビジネスを見ているかという問題である。今回の動画は、集客に伸び悩む中小企業経営者が、自身の前提や思考の置きどころを確認する上で、論点を整理した内容である。