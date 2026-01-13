犯罪に巻き込まれた被害者やその遺族が、無償で弁護士のサポートを受けられる新たな制度が13日からはじまりました。

13日に運用が開始された「犯罪被害者等支援弁護士制度」は、日本司法支援センター＝「法テラス」が犯罪被害者や遺族に弁護士を紹介し、捜査機関や裁判所への付き添い、報道機関による取材への対応、加害者への損害賠償請求など、必要なサポートを原則として無償で受けられる制度です。

犯罪被害者や遺族への支援をめぐっては、対象や内容が限定的で十分とはいえないといった指摘や、精神的な問題から仕事ができなくなるなどして経済的に困窮し、弁護士に支援を依頼できないケースがあるなどといった指摘がされてきました。

支援の対象となるのは、殺人や傷害など故意の犯罪に巻き込まれ、死亡したり、3か月以上の治療を必要とするケガをしたりした場合や、性犯罪に巻き込まれた場合で、13日以降の被害に対して適用されます。

治療費などを除いた資産が300万円以下の場合に無償で利用できるということです。

法テラスの担当者は、「被害直後は不安に感じることが多いと思うので、悩んだらまず連絡をしてほしい」としています。

【問い合わせ先】

犯罪被害者支援ダイヤル

0120-079714

平日:午前9時から午後9時土曜:午前9時から午後5時（無料、日曜祝日・年末年始休業）