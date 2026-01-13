今回は、夫に「パート勤務をしていいか」聞いたところ、ありえないことを言われたエピソードを紹介します。

毎日時間を持てあまし…

「私がまだ結婚していた頃の話です。元夫はひどいモラハラ男で、私を無能扱いしていました。元夫に『専業主婦になれ』と言われ、結婚を機に仕事を辞めたのですが、毎日時間を持てあましていましたし、経済的に不安で『パートに出てもいい？』と元夫に働く許可をもらおうと聞いてみました。

しかし元夫には『そんなのダメに決まってるだろ？』『家事もろくにできないお前が、仕事なんてできるわけない』と言われ、即反対されました。

さらに『そもそもなんでパートしたいの？ 男でも見つけて不倫するつもりか？』『お前親がいなくて愛情不足だから、浮気に走りそうだもんな』とありえないことを言われ、離婚したんです」（体験者：30代女性・会社経営／回答時期：2025年8月）

▽ この女性は離婚後、起業して成功したそうです。離婚して、本当に良かったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。