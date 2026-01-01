154²¯±ß¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë»²Àï¡¡ºòÇ¯¤Ï¡ÈÂçÃ«Ê´ºÕ¡É¡Ä¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Ë¤Þ¤¿ÂçÊª
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¡¢13Æü¤ËMLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Ë¤Þ¤¿ÂçÊª¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï2012Ç¯Á´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ2°Ì¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸Î¾ã¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÆñÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯¤Ï92»î¹ç¤Ç28ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºòµ¨¤Ï126»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿35ËÜÎÝÂÇ¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â2²óÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«¤¬2¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÈÇÜÊÖ¤·ÃÆ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï7Ç¯Áí³Û1²¯¥É¥ë¡ÊÌó154²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó°Ê³°¤Ë¤âÂçÊªÁª¼ê¤¬¤º¤é¤êÂ·¤¦¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ä60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤â»²Àï¡£ºòµ¨¤ÏÂçÃ«¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¤òÂ·¤¨¡¢Âè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£