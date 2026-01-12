テレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）が11日に放送され、ポスティングシステムを利用して巨人からブルージェイズに移籍することが決まった岡本和真内野手（29）に独占密着した“運命の2週間”と移籍先決定直後の岡本の様子が明かされた。

独占密着取材は渡米前日の昨年12月27日、都内のパーソナルジムでのトレーニングからスタート。

今年元日に放送されたBSテレ東「SAMURAI達のなぜには物語がある」（後10・30）ではロサンゼルス到着後もインタビューに答え「岡本和真はなぜ、今MLB移籍を決めたのか」について語っていたが、この日はブルージェイズ移籍が決まる直前、直後の様子も明らかになった。

年越しを番組ディレクターとともに過ごした岡本は吉報を待つホテルの部屋で「明けましておめでとうございます」という呼びかけに「おめでとうございます」と応じ、「2026年迎えましたけど、どんなお気持ちでしょうか？いま」と聞かれると「何も変わらないです。海外で年越すのは静かでいいなと思います」とコメント。

「（年越し）そばも食べました」とし、「どんな気持ちで野球に対して取り組んでいきたいですか？」には「環境も変わると思うんで、今年一年頑張りたいなと思います」と冷静に答えた。

「チーム決まってないからね」というディレクターの言葉には「そうそう。何とも言えないです」と笑顔。そして、一夜明けた元日にはホテル内のジムでトレーニングをし、交渉期限が2日後に迫った1月3日にはロスでキャッチボールやランニングに汗を流した。そして、その夜、代理人が岡本の宿泊しているホテルに現れた。

撮影が禁じられた密談は約1時間。その後、レストランに登場した岡本は通訳に「和真さん、おめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございました」と淡々と答えたが、ディレクターに「ようやく決まった心境はどうですか？」と問われると「いやまあ、頑張りたいなと思います」とし、ドリンクの入ったストローに口を付けると「炭酸強め」と一言。人生の一大局面でも泰然自若、岡本は岡本だった。