米「RotoWear」社が販売開始ブルージェイズ・岡本和真内野手の“新グッズ”が話題を呼んでいる。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は4日（日本時間5日）、公式X（旧ツイッター）を更新。岡本のオリジナルTシャツの販売を開始したことを発表した。しかし、「全然似てない」とファンからツッコミを受けている。同社が販売を開始したのが「ケサディーヤ・パワー Tシャツ」。商品説明には「カズマ・オカモト