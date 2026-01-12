●あす13日(火)は 明け方～朝で一時雨&風も強まる

●前線通過後は天気回復 あす13日(火)日中は2桁の気温に

●今週は気温高め 昼間は春先の暖かさとなる日も

3連休は非常に厳しい寒さとなりましたが、山口県に関しては、雪は当初予想ほどまとまっては降らず、山間部中心の雪化粧にとどまりました。

寒波のピークを迎えた、11日(日)の気象衛星による雲画像を見ていくと、日本付近は寒気の流れ込みによる、すじ状の雲が広がっていましたが、雪雲を送り込む冷たい季節風が、県内は朝鮮半島の風下になったことで、陸地に流れ込んでくる雪雲の量が、県内では周辺に比べて少なめでした。このため、当初予想ほど雪が降る量が多くならなかった、とみられます。





とはいえ、寒気自体は非常に強く、ほんのわずか風向きが変われば、一気にどさっと降ったかも…という状況でもありました。

きょう12日(月・祝)にかけて、西日本では寒気の峠は越えてきたものの、朝鮮半島の付け根付近で低気圧の雲が新たにまとまりつつあります。





連休明けのあす13日(火)は、その低気圧から伸びる前線により、夜明け前から朝の時間帯で一時天気がぐずつきそうです。基本的に降るなら“雨”がメインですが、山間部中心に雪交じりとなる所もあるでしょう。また、大気の状態が不安定で、突風や雷を伴う可能性もあります。





朝の通勤通学時間帯は広くぐずつく天気ですが、雨雲は昼前には県内を通り過ぎて次第に天気は持ち直していき、また、寒さも和らいで日中は2桁の気温も戻ってきそうです。





あす13日(火)明け方頃から昼前にかけて、前線通過で一時雨や雷雨に。連休明けの朝の通勤通学の時も、ぐずつく天気にご注意ください。午後は天気は回復していき、最高気温は広く2桁、と寒さも和らいでくるでしょう。





今週はこの先、晴れたり曇ったり…木曜日頃は少しぐずつく可能性もありますが、基本的にはまずまず落ち着いた空模様が続く日々です。朝晩はやや冷え込んでも昼間の気温は連日2桁で、15度前後まで上がる、春先の暖かさの日もありそうです。



今週末、大学入学共通テストが行われる土曜日、日曜日も空模様は穏やか、とみています。受験生の方は、しっかり体調を整えて、本番に備えていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

