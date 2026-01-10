この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【実は本格的】タイプライターデザインのメカニカルキーボード「YUNZII QL75」をレビューします。価格も案外現実的です」と題した動画を公開。レトロなタイプライター風のデザインが目を引くメカニカルキーボード「YUNZII QL75」をレビューし、見た目のユニークさだけでなく、現代のデバイスとしての高い実用性を解説している。



戸田氏はまず、その特徴的なデザインを「男の子が見たら危険なやつ」「エモい」と高く評価。1950年代のアメリカ製品を彷彿とさせる本体カラーや、ブラッククロームメッキ調のダイヤル、リング状のキーキャップなど、細部にまでこだわったレトロな雰囲気を紹介した。



さらに、このキーボードが単なるデザイン重視の製品ではない点を強調。特に注目すべきは、本体左側にあるレバーがEnterキーとして機能する点で、タイプライターさながらの操作感を楽しめるユニークな仕様となっている。また、Bluetoothで3台、2.4GHzワイヤレス、有線と多彩な接続方法に対応するほか、タブレットを立てかけられるスタンドも搭載しており、様々なデバイスと組み合わせて使用できる実用性の高さもポイントである。



キー配列は一般的な英語配列で、戸田氏は「見た目よりはるかに打ちやすい」とコメント。専用ツールによるキー配列のカスタマイズも可能で、本格的なメカニカルキーボードとしての側面も持つ。バックライト機能も搭載しており、気分に合わせて点灯パターンを変更できる遊び心も備えている。



戸田氏は、このキーボードを「デザイン優先のように見えるが、打ってみるとすごく打ちやすい」と総括。レトロな見た目と現代的な機能性を見事に両立させた一台であり、日々のPC作業に楽しさや彩りを加えたいユーザーにとって、魅力的な選択肢になると結論付けた。