¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡È¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¡ÉÁÒß·½Ó¡õÃ«Â¼Í¥¿¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¢½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/10¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤ÊÔ¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÒß·½Ó¤ÈÃ«Â¼Í¥¿¿¤¬1·î10Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×ÈþÃËÈþ½÷¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã
2025Ç¯12·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤ÊÔ¡×¤ÇÀ®⽴¤·¤¿¡È¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿Ì©Ãå¥Ý¡¼¥º¤Ë²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÃ«Â¼¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê½Ó¤¯¤ó¤ÈÊâ¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÁÒß·¤â¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Èº£Æü¤âÍ¥¿¿¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Ï¡¢¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖShining New Chapter¡×¡£ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ACEes¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢INI¤Îº´ÌîÍºÂç¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤â¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òºÌ¤ë¤Û¤«¡¢FRUITS ZIPPER¡¢MAZZEL¡¢BUDDiiS¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£MC¤Ï¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤ÈÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖShining New Chapter¡×
