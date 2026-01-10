¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÎ¥Æý¿©¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡1ºÐÌ¼¤Î¤¿¤á¤ÎàÈþ¤·¤¹¤®¤ë¿©»öá¤Ë1.9Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡Ö»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÚÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¡ÛThreadsÌ±¶ÃÃ²¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤ëÎ¥Æý¿©¼Ì¿¿½¸
¤Ò¤È¤ê¤ÎThreads¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£
ÍÌ¾¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»®Áª¤Ó¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Îµ¤ÉÊ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦yakoclassy¤µ¤ó¤¬Åº¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÆóÅÙ¸«¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤ÎÎ¥Æý¿©¡¡Êì¿Æ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êyakoclassy¤µ¤ó¡Ë
......¤¨¡©¡¡Î¥Æý¿©¡©¡¡¤³¤ì¤¬¡©
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤â´ï¤Î¥»¥ó¥¹¤â´°àú¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤´¤Ï¤ó¡ª¡©
²èÁü¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÏÂ¿©¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¼ê¤¬¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¡£
¤â¤¦¡ÖÎ¥Æý¿©¡×¤ÎÏÈ¤ò´°Á´¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
yakoclassy¤µ¤ó¤Î2025Ç¯8·î29Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢1Ëü9000·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ï»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¤«¡©À¨¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÎ¥Æý¿©¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¥»¥ó¥¹¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹?²¿¤è¤ê¤â¤ªÊìÍÍ¤¬³Ú¤·¤ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎÁÄâ¤Î¤ª¿©»ö¡©¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡©À¹¤êÉÕ¤±¤âÈþ¤·¤¯¡¢´ï¤Î¥»¥ó¥¹¤âºÇ¹â¡£»ä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï1ºÍ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢yakoclassy¤µ¤ó¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢yakoclassy¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ì¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¿´¤Ç¤¤ë¿©ºà¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤äÎ¥Æý¿©¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤ªÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿©¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Êyakoclassy¤µ¤ó¡Ë
ÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤«¤é¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì»®°ì»®¤Ë¡¢Í¥¤·¤µ¤È°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÌ¤ê¤ä¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌµÅº²Ã¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¾®¤µ¤Ê¿©Âî¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡Ù¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êyakoclassy¤µ¤ó¡Ë
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯1ºÐ»ù¡£À®Ä¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°é»ù¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈþ¤·¤¤Î¥Æý¿©¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢yakoclassy¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆü¡¹¤Î°é»ù¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ã£À®´¶¤äÌþ¤ä¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êyakoclassy¤µ¤ó ¡Ë
´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ì¼¤µ¤ó¡£
Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¤´¤Ï¤ó¤Ê¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¼ê¤Å¤«¤ß¿©¤Ù¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö»ª¤ÈÆ¦Éå¤ò¤³¤Í¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤âÂç¹¥Êª¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
yakoclassy¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºÌ¤êË¤«¤ÊÎ¥Æý¿©¤¬¿ô¡¹ÊÂ¤Ö¡£
Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¿©Âî¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¤Þ¤¿Âæ½ê¤ËÎ©¤ÄÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤«¤Ä¤¤Ê¤Ä¤ß¡Ë