Ｊ１神戸は９日、神戸市内で新体制、新加入選手発表会を行い、昨季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ監督（６０）や清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）らが出席した。この日始まった全体練習でも軽快に動いた乾は、「楽しむこと、楽しませることを大事にし、勝ちにこだわる」とＡＣＬＥ優勝や２４年以来のＪ１覇権奪回を狙うチームへの貢献を約束した。

午前の練習に間に合わなかったスキッベ監督は「（母国ドイツが）大雪で飛行機が遅れた」と苦笑。「ドイツのクラブに所属していた選手がいるのが強み」と乾らの語学力に期待したが、フランクフルト退団から１０年あまり経過する乾は「全部忘れました」と、あっけらかん。「ドイツ語はゴートク（酒井）、サコ（大迫）、ヨッチ（武藤）に任せる」と同じく過去にドイツでプレーした元日本代表戦士に“パス”を出した。

背番号は１４。滋賀・野洲高２年時の０５年度全国高校選手権優勝時や、日本代表でベスト１６に貢献した１８年ロシアＷ杯で着けた縁起のいい番号を選んだ。「精いっぱい頑張ります。レギュラー争いもガツガツいきます」と謙虚で貪欲なベテラン。ドイツ語は忘れても、関西弁とアグレッシブなプレーで引っ張る。（田村 龍一）