お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が11日に公式YouTubeチャンネルを更新し「大切なお知らせ」というタイトルで動画をアップした。西野は10日にも同じタイトル動画をアップしていたが「内容が変わったので、改めてご案内させていただきます」と切り出す。自身が製作総指揮を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を巡り「お客さんと話していて“どうやったら映画館に足を運んでもらえるか”という話に