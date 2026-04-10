トランプ大統領の“迷走”が、思わぬ形で中国に利益をもたらしている。中東から手を引き、同盟国よりも国内政治を優先する姿勢は、東アジアに「力の空白」を生み出した。その隙を突くように、中国の習近平国家主席は着実に布石を打っている。大豆取引の裏側で何が起きているのか――米中首脳会談を前に、世界のパワーバランスが静かに動いている。 【画像】トランプに“最大危機”…止まらない支持離れの実態 ト