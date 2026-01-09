三山凌輝の元婚約者で、YouTuberのRちゃんが、1月3日に放送された『占い師頂上決戦！的中王2026』（中京テレビ）に出演。同日、番組放送に先駆けて、「中京テレビ広報」の公式Xで自身の出演を宣伝、そのショート動画がXにアップされたが、彼女の見た目に“違和感”を指摘する声が多くあがっている。

「1月8日、あるユーザーが、Rちゃんが番宣するショート動画とともに《無加工カメラで撮影されたRちゃん、顔の所々に違和感を覚える人が続出》とXに投稿したところ、9日現時点で905万インプレッションを記録。わずか29秒と短い動画ながら、Rちゃんの顔に違和感を持った人が多いようで、顔や表情の不自然さを指摘する声が多く寄せられています」（芸能記者）

このポストに対して、コメント欄には《Rちゃんの無加工姿、確かにいつもと違う雰囲気だね…。でも整形頑張ってる姿見てると応援したくなるよ。》と、Rちゃんに共感を寄せる声もあるものの、

《一瞬誰かわかんなかったわ》

《やっばし整形怖い。私おばさんだからわかるんだけど、年取ったら美人もブスもみーんな同じ老けた顔になるだけなのに…》

《整形した方々は動いてる自分の表情や強ばりに気づかないんだと思う。だからここもう少しって整形を繰り返して最終、筋肉の動きがおかしくなるんじゃないかなって思う》

など反対意見も多く、「言われるまでRちゃんだと気づかなかった」といった声まであがっている。

「登録者数83万人を誇る美容系YouTuberでもあるRちゃんは、日頃からメイクや整形に関するコンテンツを多く発信し、自身は『整形依存』であることや、これまで整形費用にかけた総額が3000万円以上だと明かしています。2025年9月14日公開のYouTubeでは、“美”を追求する一方で『年齢特有の美しさは大事にしたい』とも語っており、目尻のシワなどは『ボトックスとかで不自然になるよりかは、残しとこうみたいなところがある』『バランスを考えながら、その歳の最大級を追求していたい』などと持論を述べていました。

そのうえで、天然の美しさも認めつつ、『整形は整形で、整形だからこそできる美しさだったり、叶えられることだったり……ちょっと人が不気味だと思うような、そんな美しさだって、それはそれで良いと思う』ともコメント。天然が良いと思う人と自分はマッチしないだけ、とも語っていました」（同前）

そんなRちゃんからすれば、SNSで他人からなんと指摘されようとも、きっと今が「その歳の最大級」であって、そこに違和感を持つ人は「Rちゃんとはマッチしないだけ」なのかもしれない。