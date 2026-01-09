G515 Rapid TKL Blackが首位！ ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10 2026/1/9
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English
G515-TKL-RTBK（ロジクール）
2位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
3位 G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）
4位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
5位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English
G515-TKL-RTWH（ロジクール）
6位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
7位 PRO Gaming Keyboard Clicky
G-PKB-002CK（ロジクール）
8位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
9位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）
10位 HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English
G515-TKL-RTBK（ロジクール）
2位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
G413TKLSE（ロジクール）
4位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
5位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English
G515-TKL-RTWH（ロジクール）
6位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
7位 PRO Gaming Keyboard Clicky
G-PKB-002CK（ロジクール）
8位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
9位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）
10位 HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。