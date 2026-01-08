TGC teen実行委員会は、2026年7月29日（水）にZepp Haneda (TOKYO)にて、『TGC teen 2026 Summer』を開催することを発表した。

『TGC teen 2026 Summer』

令和“teen”のためのガールズフェスタ

「TGC teen」は、SNSや動画配信サイトを中心にティーン世代から高い支持を集める出演者を起用し、若者の未知なるエネルギーを発揮・体感できる場として、東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする令和“teen”のためのガールズフェスタである。2025年7月30日（日）には、豊洲PIT（東京都江東区）にて「TGC teen 2025 Summer」を開催。来場者数に加え、イベントのライブ配信視聴者数を含めた総参加人数は延べ約200万人を記録し、盛況のうちに終了した。

「TGC teen 2026 Summer」のキービジュアルは、前回の「TGC teen 2025 Summer」に続き、人気イラストレーターのasuka氏が制作を手がけている。

豪華出演者第1弾発表

MCは、SNS総フォロワー数約1,000万人超を誇る、エア、UraN、浅見めいの3人からなるYouTuberグループ・くれいじーまぐねっとが務める。TGC teenでは9開催連続でのMC起用となり、ティーンイベントを象徴する存在として安定した進行と高い支持を集めている。

モデルには、SNS総フォロワー数500万人超のカリスマインフルエンサー・さくらをはじめ、恋愛番組「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」への出演で注目を集め、SNS総フォロワー数260万人超と人気急上昇中の希空が決定。さらに、「女子高生ミスコン2022」グランプリで同番組にも出演した村谷はるな、雑誌「Seventeen」専属モデルの小國舞羽がランウェイに登場する。

このほか、「今日、好きになりました。」シリーズへの出演で知られる長浜広奈や多田梨音、「女子高生ミスコン2023」グランプリの米澤りあ、ティーン世代から高い支持を集めるおさきやりんなど、次世代を担う“令和teen”が集結し、会場を華やかに彩る。

アーティストには、「がんばりすぎない、ぬくぬく系バスタイムポップス」をコンセプトに掲げる6人組グループ・ONSENSEが出演する。オーディション選出メンバーに加え、モデルや俳優として活動するメンバーで構成されており、多様性のあるグループとして注目を集めている。アソビシステムらが参画するYOAKE entertainmentよりデビューし、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」で初パフォーマンスを披露するなど、国内外から関心が寄せられている。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC teen 2026 Summer】

●日時

2026年7月29日（水） 開場14:45 / 開演16:00 / 終演19:30（予定）

●会場

Zepp Haneda (TOKYO)

（〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H）

●チケット

【TGC teen公式LINE先行】2026年1月10日（土）19:00 〜 2月14日（土）23:59

※先着販売、売り切れ次第終了

【TGC teen公式SNS先行】2026年2月15日（日）19:00 〜 3月14日（土）23:59

※先着販売、売り切れ次第終了

【一般販売】2026年3月15日（日）10:00〜

SS席：先行販売：7,000円（税込）、一般販売：7,500円（税込）／お見送り会参加・応援グッズ付き

スタンディング：先行販売：4,500円（税込）、一般販売：5,000円（税込）／応援グッズ付き

※ご入場時、別途ドリンク代（600円）が必要となります。

※先着販売、売り切れ次第終了

●モデル

小國舞羽、おさき、さくら、多田梨音、長浜広奈、希空、村谷はるな、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●アーティスト

ONSENSE 他

●MC

くれいじーまぐねっと

●公式サイト

『TGC teen 2026 Summer』公式サイト