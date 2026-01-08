三井金属が大幅高で４連騰、機能材料事業説明会の内容を評価

三井金属<5706.T>が大幅高で４連騰。同社は７日、機能材料事業説明会を開催し、資料をホームページに掲載した。このうち銅箔事業に関して、ＡＩサーバーや情報通信インフラ向け需要の拡大が見込まれるなどとして、同事業のセグメント利益について２０３０年度には今年度比で約２倍の利益規模を見込んでいると明らかにしており、内容を評価した買いが集まった。



半導体パッケージ向け特殊銅箔の「マイクロシン」はＡＩサーバーなど情報通信インフラ向けに需要が拡大。高水準の受注を継続しており、今後は高速光トランシーバー向けなど新分野での採用拡大も見込む。高周波通信インフラ向け銅箔に関しては、スーパーハイグレードとなるＨＶＬＰ５カテゴリー品の「ＳＩ３－ＶＳＰ」が最先端のＡＩサーバー向けに採用され、２６年度以降もハイグレード銅箔の更なる需要拡大を予想。薄型基板内臓キャパシター材料「ファラドフレックス」もＡＩサーバーなどの分野で急速に採用が進展しているという。



出所：MINKABU PRESS