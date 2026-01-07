¡Ö¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¡×¤ÏÈÈºá¡© SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î±óÀ¬¡×ÁÀ¤¤¤ÎÇäÇã¤â¡¡JAL¤ÈANA¤¬Áê¼¡¤®Ãí°Õ´µ¯
¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¤ä¾ùÅÏ¤Ï¶Ø»ß¡¼¡¼¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤ÈÁ´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë¤¬Ç¯Ëö¤Ë¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤¬¤³¤¦¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹Ò¶õ·ô¤Î¾ùÅÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤ä³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤Î½ÐÉÊ¤¬µ¬Ìó¾å¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¤Ê¤É¤ÎSNS¾å¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÇäÇã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢X¾å¤Ç¡Ö#¹Ò¶õ·ô¾ù¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖANA¹Ò¶õ·ôÃµ¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö½÷ÀÌ¾µÁ1¿ÍÊ¬ ±ýÉü¡üËü¤Ç¤ª¾ù¤êÀèÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Êý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤«¤éÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤ÎÇäÇã¤Ïµ¬Ìó°ãÈ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀµµ¬¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Öº¾µ½ºá¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëº¾µ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµµ¬¤ÎÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º¾µ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÊ¿À®22Ç¯¡Ê2010Ç¯¡Ë7·î29Æü·èÄê¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÂ¾¿Í¤Ë»È¤ï¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÎÅë¾è·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¡¢º¾µ½ºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤éÂ¾¤Î¼Ô¤òÅë¾è¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò±£¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÅë¾è¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë·¸°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾èµÒ¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¤Î»áÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ·ô¤òÄè¼¨¤·¤ÆÅë¾è·ô¤Î¸òÉÕ¤òÀÁµá¤·¡¢¤½¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢Åë¾è·ô¤Î¸òÉÕ¤òÀÁµá¤¹¤ë¼Ô¤¬¹Ò¶õ·ôµºÜ¤Î¾èµÒËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·½Å¤Ê³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÎÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ºË¡246¾ò1¹à¤Îº¾µ½ºá¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤Ê¤¼¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤òµ¶¤ë¤³¤È¡×¤¬º¾µ½¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«
ºÇ¹âºÛ¤¬º¾µ½ºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÊÝ°Â³ÎÊÝ¤äÉÔË¡Æþ¹ñËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎµÁÌ³Íú¹Ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È¤Î·Ð±Ä¾å¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ì¤ÐÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ï¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔË¡Æþ¹ñËÉ»ß¤â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¹Ò¶õµ¡¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Â¿´¡¦¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ç¤â¡¢½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýµÚ¤ÓÆñÌ±Ç§ÄêË¡56¾ò¤Î2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼ÒÅù¤ËÎ¹·ôÅù¤Î³ÎÇ§µÁÌ³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÏÅë¾è¼êÂ³¤ËºÝ¤·¤Æ¸·½Å¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÂ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î³ÎÇ§¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅë¾è·ô¸òÉÕ¤òµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³º¾èµÒ°Ê³°¤Î¼Ô¤ò¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¤µ¤»¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤¬Åë¾è¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò±£¤·¤ÆÅë¾è·ô¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡Ö¸òÉÕ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¡×¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º¾µ½ºá¤Î¡Öµ½¡Ê¤¢¤¶¤à¡Ë¤¯¹Ô°Ù¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ñÆâÀþ¤Ç¤ÎÅ¾ÇäÌÜÅª¤Î¹Ò¶õ·ô¹ØÆþ¤¬º¾µ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ÎºÇ¹âºÛÈ½Îã¤Ï¹ñºÝÀþ¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÉÔË¡Æþ¹ñ¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¹âºÛÈ½Îã¤Ï¹Ò¶õ·ô¤òÄè¼¨¤·¤ÆÅë¾è·ô¤Î¸òÉÕ¤òµá¤á¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Ò¶õ·ô¼«ÂÎ¡×¤Î¹ØÆþ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¾õ¶·¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¡ÖÅë¾è·ô¤Î¸òÉÕ¤òÀÁµá¤¹¤ë¼Ô¤¬¹Ò¶õ·ôµºÜ¤Î¾èµÒËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·½Å¤Ê³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâÀþ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñºÝÀþ¤Û¤É¸·½Å¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËQR¥³¡¼¥É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ§¾Ú¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÈ½Îã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È¤Î·Ð±Ä¾å¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¸·³Ê¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤ËJAL¤äANA¤¬¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÅë¾è¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤ÎÅ¾Çä¹Ò¶õ·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë°ì¤Ä¤Î»ö¾ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¹Ò¶õ·ô¼«ÂÎ¤Î¹ØÆþÃÊ³¬¤Çº¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹Ò¶õ·ô¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¾ÇäÌÜÅª¤ò±£¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¾µ½ºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¤¿ºÛÈ½Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿À¸ÍÃÏÈ½Ê¿À®29Ç¯9·î22Æü¡Ë¡£
¡üºÇ½é¤«¤éÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¼¡¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤éÅ¾ÇäÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤«¤é»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅ¾Çä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Î¹Ò¶õ·ô¤À¤±¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢ÅöÁª¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ØÆþ»þÅÀ¤Ç¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òµ½¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢º¾µ½ºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Îµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ò¶õ·ô¤òÇã¤Ã¤¿Â¦¤¬¡¢ËÜ¿Í°Ê³°ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ò¶õ·ô¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅë¾è¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬º¾µ½ºá¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¶¦ÈÈ¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ·ô¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÏÅ¾Çä¼Ô¤ËÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅë¾è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â»³²¤òÈï¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÏÅ¾Çä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹ÔÀÕÇ¤¡ÊÌ±Ë¡415¾ò¡Ë¤äÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤òÄÉµÚ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹Ò¶õ·ô¤òÇã¤Ã¤¿Â¦¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤âº¾µ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ·ô¤ò»È¤Ã¤ÆÅë¾è¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹Ò¶õ²ñ¼ÒÂ¦¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§ÂÎÀ©¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¤Ï¤·¤Ê¤¤
°Ê¾å¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤éÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤½¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ê¤É¤ÎÀµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Åë¾è¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¸Ä¿ÍÇäÇã¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
È½Îã¥¿¥¤¥à¥º1336¹æ55ÊÇ
ºÇ¹âºÛ»þ¤ÎÈ½Îã¡¡2015Ç¯1·î1ÆüÈ¯¹Ô p97¡Á¡ÊÁýÅÄ·¼Í´¡Ë
·ºË¡È½ÎãÉ´Áª¶³ÆÏÀ¡ÊÂè7ÈÇ¡Ë50»ö·ï¡ÊÂçÄÍÍµ»Ë¡Ë
·ºË¡³ÆÏÀ¡ÎÂè3ÈÇ¡Ï ¡Ê¾¾¸¶Ë§Çî¡¿2024Ç¯8·î¡¢ÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë
