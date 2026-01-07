ºÊ¤Ëºâ»º¤òÅÏ¤·¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ï©Àþ²Á¤Ï1Ê¿ÊÆ¤¢¤¿¤ê55Ëü±ß¡Ä²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤Î60ÂåÉ×¤¬¡ÒÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁêÂ³¡Ó¤ÇÅÇÏª¤·¤¿ËÜ²»¡ÚÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹60Âå¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤¬Â³¤¯ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ºÊ¤Ë¤Ïºâ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢»à¸å¤Þ¤Çº¨¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Î¶¿¤Ë»ý¤ÄÃó¼Ö¾ì¤ò¡È´¶¼Õ¤Î·Á¡É¤È¤·¤ÆÅÏ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ÈÁêÂ³¡¢¤½¤·¤ÆÀÇ¶â¡£Ã¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜ²»¤òÊú¤¨¤¿ÃËÀ¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¡¦Á¾º¬Øª»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×º´Æ£¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÅ¤«¤ÊÉÔ°Â
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢³°¤«¤é¸«¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¯·î¤¬½Å¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ï½ù¡¹¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¡¢º£¤Ç¤Ï¡È²ÈÄíÆâÊÌµï¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£Æ±¤¸²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶ì¤¤ËÜ²»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÊ¤Ë¤Ïºâ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤ò°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»à¤ó¤À¸å¤Þ¤Çº¨¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¶²¤ì¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤È¤Ï¡¢¡Öºâ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º¨¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ì·½â¤·¤¿¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î¡¢¾¯³Û¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿Ãó¼ÖÎÁ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òºÊÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÁêÂ³¾å¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÆÀºö¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÅöÊý¤Î¸µ¤ØÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¾²Á¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â
ÌÌÃÌÅöÆü¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡È²¿¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ÇÀÊ¤ËºÂ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ÎÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ë»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ç¤¹¡£
¡¦¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦¸Î¶¿¤ÎÃó¼Ö¾ì
¡¦ÍÂÃù¶â
¡¦Ç¯¶â¤äÀ¸³èÈñ
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¦É×ÉØ´Ø·¸
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä²ÈÄíÆâÊÌµï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢ºÊ¤Ë¤Ïºâ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡Äº¨¤Þ¤ì¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡È¤è¤¦¤ä¤¯Ã¯¤«¤ËËÜ²»¤ò¸À¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬É½¾ð¤Ë¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁêÂ³É¾²Á¡×
ÏÃ¤Ï¼¡Âè¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ»º¤ÎÊý¸þ¤Ø¡£
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉ¾²Á¤Ï¡¢
¡¦ÅÐµÊí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉßÃÏ¸¢³ä¹ç
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û
¤³¤Î2¤Ä¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡¦½ñÎà¤Î¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦ÉßÃÏ¸¢³ä¹ç¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤¬ÁêÂ³¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â½é¼ª
¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¡ÖºÊ¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤é ÃÏ¿Þ¤Ê¤·¤Ç»³¤ËÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï©Àþ²Á¤«¤éÆ³¤¤¤¿¡È³µ»»É¾²Á¡É¡¡½é¤á¤ÆÃÎ¤ë»ñ»º¤Î¡Ö¸½¼Â¡×
ÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¸½ÃÏ¼þÊÕ¤ÎÏ©Àþ²Á¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ©Àþ²Á¤Ï1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê550,000±ß¡£
¤³¤³¤«¤éÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò»»½Ð¤·¡¢ÉßÃÏ¸¢³ä¹ç¤ò¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë·úÊª¤ÎÉ¾²Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¡È³µ»»¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·×»»¼°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊ£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÆ±¤¸²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë»î»»
º´Æ£¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Ø¤Î¡È´¶¼Õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸Î¶¿¤ÎÃó¼Ö¾ì¤â¡¢ÁêÂ³¾å¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ý±×À
¡¦Ï©Àþ²Á
¡¦É¾²Á³Û
¡¦Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¦Â£Í¿ÀÇ¤ÎÌäÂê
Ã±½ã¤Ë¡ÖÌ¾µÁ¤òºÊ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¡¢É½¾ð¤¬°ìÃÊ¤È¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿£³¤Ä¤Î²ÝÂê¨¡¨¡¤½¤·¤Æº´Æ£¤µ¤ó¤Î¡ÈËÜÅö¤ÎË¾¤ß¡É
³µ»»É¾²Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÝÂê£±¡§ºÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«
²ÈÄíÆâÊÌµï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤âÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡ÈÅÏ¤·²á¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é½ñ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤Ïºâ»º¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦½ñ¤±¤Ð¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î²Ð¼ï¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤« ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê£²¡§»Ò¤É¤â£²¿Í¤Ø¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
ºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ï¡¢»Ä¤¹Â¦¤Î¡Èµ¤»ý¤Á¡É¤È¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Î¡È¸øÊ¿´¶¡É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬¶¦Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê£³¡§ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¤ÎÉÔ°Â
Ãó¼Ö¾ì¤òºÊ¤ËÅÏ¤·¤¿¤éÀÇ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼¡¡¹¤Èµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ Àµ³Î¤ÊÁêÂ³ºâ»º¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¤Þ¤º¤Ï¡¢
¡¦ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¡ÊÉßÃÏ¸¢³ä¹ç¡Ë
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²ÁÄÌÃÎ½ñ
¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÉ¾²Á¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£
¤³¤³¤òÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¶¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ´¶¾ð¤ÈÀÇÌ³¤ÎÎ¾Êý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÖÊ¬³ä°Æ¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎËÜ¿´¤Ï¡¢
¡¦ºÊ¤Ë¤ÏÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¦¤·¤«¤·º¨¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âº¤¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤ËÉéÃ´¤â¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÌ·½â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A°Æ¡§ºÊ¤Ë¤ÏÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄã¸Â¤Îºâ»º¡ÜÃó¼Ö¾ì¤Î¼ýÆþ¤òÃó¼Ö¾ì¤òºÊ¤ËÅÏ¤¹
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´¶¼Õ¡×¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¤ÇÅÏ¤¹ÊýË¡¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
B°Æ¡§ºÊ¤Ë¼«Âð¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Â¾ºâ»º¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÄ´À°
´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¡×¤Î´ÑÅÀ¤ÇºÊ¤Î¾Íè¤ò¼é¤ê¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤ò¤Ê¤¯¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
C°Æ¡§¶¦Í¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ä¸ÀÀ°È÷
ºÊ¡¦»Ò¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ä¸À¤ÇÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£ °ä¸À½ñ¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¤È¤¤¤¦¡ÈÁè¤¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÀ°¤¨¤ë
ÆÃ¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ï
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¦»à¸å¡¢ºÊ¤È»Ò¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«
¡¦¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Èº¨¤Þ¤ì¤Ê¤¤·Á¡É¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤«
¤³¤ÎÅÀ¤ò¶¯¤¯ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢
¡¦¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À
¡¦²ÈÂ²¿®Â÷
¡¦ºâ»º´ÉÍý°ÑÇ¤·ÀÌó
¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¼êÃÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¡È·è°Õ¡É¨¡¨¡ËÜ²»¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
ÌÌÃÌ¤ÎºÇ¸å¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¿¼¤¯Â©¤òÅÇ¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ä¸À¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬²õ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤°¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ²»¤ÏËÜ²»¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ä¤¹·Á¤Ï¡Èº¨¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹©É×¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ïð÷¤¡¢µ¢Âð¸å¤µ¤Ã¤½¤¯ÅÐµÊí¤ä½ñÎà¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¨¡¨¡ÁêÂ³¤È¤Ï¡Èµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¡É¤Ç¤â¤¢¤ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜÅö¤ÏÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¦º¨¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¦¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬Ùæ¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È·ù
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¡ÈËÜ²»¡É¤È¡È·úÁ°¡É¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÁêÂ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤È¤Ï¡¢ºâ»º¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë±£¤ì¤¿ËÜ²»¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á¾º¬ Øª»Ò
¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®
³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤ÏÌäÂê²ò·è¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿¦Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£