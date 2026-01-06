¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î·ÀÌó¤¬¡Ö³Ê°Â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³¤Ä¤ÎÍ×°ø
¡¡ÊÆ£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê£³¿Í¤Î·ÀÌó³Û¤¬»öÁ°Í½Â¬¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£³Ç¯Áí³Û£µ£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±²¯¥É¥ë¡Á£±²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶²¯¡ÁÌó£²£¸£²²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè°ì¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Áª¼êÉ¾²Á¤ËÆâºß¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¡£Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¤¹¤ë³Î¼ÂÀ¤ò¼¨¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¼¾å¤Ë¤Ï¹â¤¤¶õ¿¶¤êÎ¨¤äÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þÎÏ¡¢º£°æ¤Ë¤ÏÀ©µåÆñ¤Î²áµî¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µéÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°ºàÎÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖµåÃÄ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÆþ»¥¹çÀï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡£²ÈÖÌÜ¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤À¡£Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£Æ£Á¡Ë¤é¤¬»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·ÀÌó³Û¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤òµó¤²¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤òÁÈ¤ß¹þ¤à·Á¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¤½¤ÎÄ¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£