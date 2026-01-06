就任1年目でリーグ優勝を果たした阪神の藤川球児監督（45）。去る3日には中野拓夢、石井大智とともに京都市内でトークショーを行い、巨人との開幕3連戦に向けて、「思い切りぶつかっていく」と意気込んだ。今季は2リーグ制後、初のリーグ連覇が大目標。昨季は2位DeNAに13ゲームの大差をつけて圧勝した。12球団トップのチーム防御率2.21を誇る投手陣を中心に、今季も戦力は充実しているものの、コーチ経験のある球団OBは「一抹の不安がある」と、こう続ける。

「藤川監督のワンマン体制がどう転ぶか。昨季は選手起用から作戦に至るまで、藤川監督のトップダウンで決まることがほとんどだった。指導者経験がない分、コーチ陣の間でもその手法に対して賛否が分かれたケースもあったが、藤川監督はあくまで自分の意見を貫こうとする。昨オフは複数のコーチが退団、配置転換された。野球観や意見が合わないコーチを排除したがる傾向がある。今の体制は、指揮官にモノを言える雰囲気ではないといいます」

さらにこのOBは、シーズン中に起きた“事件”についてこう明かす。

「ある日のコーチ会議で、複数のコーチが藤川監督の方針に意見したことがあった。しかし藤川監督は意見されたことが気にいらなかったのか、自らホワイトボードに『監督批判 ○○コーチ』と書き、そのコーチの声を封じようとしたそうです。このボードを見た選手やスタッフは、藤川監督の独裁的な態度に驚いたといいます。チームは昨季、NPB史上最速で優勝するなど、圧倒的な強さを見せましたが、部下の意見に耳を貸す姿勢がなければ、裸の王様になりかねない。チームの歯車が狂った時の反動が気になります」

首脳陣が一枚岩になれるかどうか。これが連覇達成のカギとなりそうだ。

◇ ◇ ◇

阪神と言えば、日本シリーズ敗退の裏で藤川監督による「ブチギレ事件」が起きていたという。スタッフのケアレスミスに対し、怒りにカラダをわなわな震わせていたそうだが…。いったい何が原因だったのか。

