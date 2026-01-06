1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』の第3話、第4話に、timeleszの猪俣周杜とえなこが出演することが決定した。

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

猪俣が演じるのは、川畑礼介。一見、好青年に見えるが、実はある事件の犯人。猟奇的な犯人として捜査一課の刑事たちを翻弄していくという役どころだ。『パパと親父のウチご飯』（2025年／テレビ朝日系）でドラマデビューを果たした猪俣は、2作目となる本作でゴールデン帯ドラマ初出演を果たす。

えなこは、ある事件に巻き込まれる被害者の女性で、物語の鍵を握る重要な人物・木崎七恵を演じる。

■コメント・猪俣周杜（川畑礼介役）出演が決まったときはとてもうれしかったです。第一印象は好青年でありながら、実は猟奇的な犯人。そんな二面性を持った、川畑礼介という人間に真摯に向き合いましたので、ぜひご覧ください。

・えなこ（木崎七恵役）初めて演じる役柄で、ほぼすっぴんで出ているシーンもあります。普段とイメージが違う、と驚く方もいるかもしれませんがそれだけ役と向き合って演じました。ぜひ見ていただけるとうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）