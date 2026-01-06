NY株式5日（NY時間11:25）（日本時間01:25）
ダウ平均　　　49088.05（+705.66　+1.46%）
ナスダック　　　23461.61（+225.98　+0.97%）
CME日経平均先物　52320（大証終比：+500　+0.96%）

欧州株式5日GMT16:25
英FT100　 9999.01（+47.87　+0.48%）
独DAX　 24847.54（+308.20　+1.26%）
仏CAC40　 8196.69（+1.48　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（-0.016）
10年債　 　4.167（-0.024）
30年債　 　4.857（-0.013）
期待インフレ率　 　2.261（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.873（-0.027）
英　国　　4.510（-0.027）
カナダ　　3.435（-0.035）
豪　州　　4.798（-0.040）
日　本　　2.117（+0.058）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+0.94　+1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.90（+129.30　+2.99%）

ビットコイン（ドル）
93813.50（+2575.29　+2.82%）
（円建・参考値）
1467万8998円（+402956　+2.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ