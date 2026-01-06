ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７０５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間11:25）（日本時間01:25）
ダウ平均 49088.05（+705.66 +1.46%）
ナスダック 23461.61（+225.98 +0.97%）
CME日経平均先物 52320（大証終比：+500 +0.96%）
欧州株式5日GMT16:25
英FT100 9999.01（+47.87 +0.48%）
独DAX 24847.54（+308.20 +1.26%）
仏CAC40 8196.69（+1.48 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.457（-0.016）
10年債 4.167（-0.024）
30年債 4.857（-0.013）
期待インフレ率 2.261（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.873（-0.027）
英 国 4.510（-0.027）
カナダ 3.435（-0.035）
豪 州 4.798（-0.040）
日 本 2.117（+0.058）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+0.94 +1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.90（+129.30 +2.99%）
ビットコイン（ドル）
93813.50（+2575.29 +2.82%）
（円建・参考値）
1467万8998円（+402956 +2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
