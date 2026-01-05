¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥íÁª¼êTOP5¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¡×Àè¶î¼Ô¤¬¡ÈÅ·ºÍ¡É¤éÍÞ¤¨1°Ì¤Ë
¡¡12·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡£³ØÀ¸¤ÎÂç²ñ¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤ÖÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤À¡£2026Ç¯6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤ÎÇ®¶¸¤òÁ°¤Ë¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î40Âå¡¦50Âå¤ÎÃËÀ500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥Ù¥¹¥È5¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×1°Ì¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿Áª¼ê
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢À±ÎÇ¹â¹»½Ð¿È¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤À¡£
¡¡2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤¢¤²¡¢À¤³¦ÎòÂå6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖWÇÕ3Âç²ñÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡õ¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ØAC¥ß¥é¥ó¡Ù¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¡È¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¡×¡ÊÄ¹ºê¸©¡¦53ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¥ß¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÊÉÙ»³¸©¡¦44ºÐÃËÀ¡Ë
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢À¶¿å¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤Î¾®Ìî¿Æó¡£
¡¡¼«Í³¼«ºß¤Ëº¸±¦¤ÎÂ¤òÁà¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥¹µ»½Ñ¤Ç¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿Ì¾¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¡£1999Ç¯¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÍ½Áª¤Ç¡¢º¸É¨¿ÙÂÓÃÇÎö¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤Î²ø²æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹½àÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¡²ø²æ¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¹áÀî¸©¡¦50ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö½À¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ñ¥¹¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦55ºÐÃËÀ¡Ë
¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹âÅù³Ø¹»½Ð¿È¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¡£
¡¡¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÎÆüËÜ¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤¿ÂçÇ÷¡£ÆüËÜ¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿Âç³èÌö¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçÇ÷È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡ØÂè87²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Ç¡¢ÂçÇ÷Î¨¤¤¤ë¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤ËÇÔËÌ¤·¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂçÇ÷¤ÏÆ±Âç²ñ¤ÇºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ã°Û¤ÎµÏ¿¤ÏÌ¤¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊÉ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤éÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦44ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¹â¹»Âç²ñºÇÂ¿¥´¡¼¥ë¿ô¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦54ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡ÈÂçÇ÷È¾Ã¼¤Í¤¨¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦52ºÐÃËÀ¡Ë
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢»äÎ©ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¤Ë°ì»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥¥ó¥°¥«¥º¡É¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¡£
¡¡1Ç¯À¸½¤Î»¤òÂÔ¤¿¤ºÀÅ²¬³Ø±à¤òÃæÂà¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°±º¤Û¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¡ÖKAZU¡×¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿»°±º¤Ï1990Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¡£1993Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Åö»þ¤Î»°±º¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢»°±º¤Ï58ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¿ê¤¨¤ÌÂÎÎÏ¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê¿·³ã¸©¡¦57ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö½é´ü¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¡×¡ÊµþÅÔÉÜ¡¦42ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¹âÎð¤Ç¤â¸½Ìò¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦48ºÐÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¡×°Î¶È
¡¡Âè1°Ì¤Ï¡¢Ç£ºê¹â¹»½Ð¿È¤Î¡È¥Ò¥Ç¡É¤³¤ÈÃæÅÄ±Ñ¼÷¤À¡£
¡¡1998Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎWÇÕ½é½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¡¢2006Ç¯¤Î¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤òÀï¤¤¡¢ÃÏÆ»¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿Áª¼ê¡É¤À¡£
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¡ØA.C.¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ù¤ä¡ØAS¥í¡¼¥Þ¡Ù¤Ê¤É¤Ë°ÜÀÒ¡£º£¤Ç¤³¤½ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃæÅÄ¤¬¸·¤·¤¤²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤È¸À¤¨¤ë¡£ÃæÅÄ¤Î³èÌö¤ÏÅö»þ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¥»¥ê¥¨A¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¡¢1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦56ºÐÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤é¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦58ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿Àè¶î¼Ô¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦49ºÐÃËÀ¡Ë
¡¡ÀË¤·¤¯¤âTOP5Æþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÃæÂ¼½ÓÊå¤Ë¤âÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÊÉ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î°æ¸¶ÀµÌ¦¤ä¡¢10·î14Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç²¦¼Ô¤òÄÀ¤á¤ëµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¾åÅÄåºÀ¤¤Ê¤É¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Ïº£²ó¤â¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»î¹ç·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤Îµ»½Ñ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
Á´¹ñ¤Î40Âå¡¦50ÂåÃËÀ500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§ÃæÅÄ±Ñ¼÷ 56É¼
2°Ì¡§»°±ºÃÎÎÉ 44É¼
3°Ì¡§ÂçÇ÷Í¦Ìé 29É¼
4°Ì¡§¾®Ìî¿Æó 26É¼
5°Ì¡§ËÜÅÄ·½Í¤ 25É¼
¡Ê6°Ì¡§Âçµ×ÊÝ²Å¿Í 20É¼¡¡7°Ì¡§ÃæÂ¼½ÓÊå 19É¼¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ12·îÃæ½Ü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü