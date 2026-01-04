¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢·§¤¬»ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×ÅÅÏÃ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤ÏÌ¼¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡Ä¡È¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡É19ºÐ½÷À¤¬»Ä¤·¤¿¡ØºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê³¤³°¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®23Ç¯¡Ë
¡¡2011Ç¯²Æ¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤Çµ¯¤¤¿¾×·âÅª¤Ê·§½±·â»ö·ï¡£45ºÐ¤ÎÉã¥¤¥´¡¼¥ë¤È19ºÐ¤ÎÌ¼¥ª¥ë¥¬¤¬»¶ºöÃæ¤Ë·§¤Î½±·â¤ËÁø¤¤¡¢Éã¤ÏÂ¨»à¡¢Ì¼¤ÏÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÊì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢·§¤¬»ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¨»´¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ºÇ´ü¤Î²ñÏÃ¤È¤Ï¡£
¡Ú¾×·â¤Î»ö¸Î¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡È´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤Ã¤¿¡ÉÈá·à¤Î½÷À¡ÚÉÝ¤¤¤Î¤Ï¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Û
À¸¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤Î¥Ú¥È¥í¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¥¹¥¯¤Ë¤Æ¡¢ÉãÌ¼¤¬Èþ¤·¤¤¥Ñ¥é¥È¥¥¥ó¥«Àî¤Ø»¶ºö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Æü¡¢Èá·à¤ÏÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ö¤òÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÄä¤á¡¢¿¹¤Î¾®Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ëÁð¤à¤é¤«¤é·§¤¬ÆÍÁ³Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¡¡¥¤¥´¡¼¥ë¤Ï·§¤ÎÏÓ¤ËÆ¬Éô¤òÄ¾·â¤µ¤ì¡¢ÈáÌÄ¤â¾å¤²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Â¨»à¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥¬¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë·§¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Â¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥ª¥ë¥¬¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÊì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢·§¤¬»ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡ÄË¤¤¡¢½õ¤±¤Æ¡ª¡×
¡¡ºÇ½é¡¢¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿Êì¿Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¼¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤È¼õÏÃ´ï¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë½Ã¤Î¤¦¤Ê¤êÀ¼¤Ç¡¢¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤òÍý²ò¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥¬¤Ï¡Ö»Ò·§¤â3Æ¬¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤ò¿¿»÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÒû¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢Êì¿Æ¤Ï¥ª¥ë¥¬¤òÎå¤Þ¤·¡¢Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤âÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ª¥ë¥¬¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´¤á¤ó¤Í¡£µö¤·¤Æ¤Í¡£Âç¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¸å¡¢À¼¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë