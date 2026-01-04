

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した天羽希純





天羽希純（あまう・きすみ）が、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』のグラビアに登場。「前回のすっぽんぽんを越えて、ノーブラポチッとしてます」と本人がSNSで発信したことで話題になった写真集『BONUS』（集英社）からアザーカットグラビアを公開！

【写真】天羽希純のアザーカットグラビア

＊ ＊ ＊

【握手お渡し会でマーキングします】

――希純ちゃん、いよいよ1月7日（水）にサード写真集『BONUS』（集英社）が発売になります！ 昨年11月発売の週プレで、先行して袋とじに衝撃的なカットを掲載しましたが、反響はいかがでした？

天羽 めちゃめちゃありました！ 普段からライブなどで応援してくださっている方は驚いたかもしれないですが、グラビアで私のことを知ってくれた人は「ノーブラポチ、よくやってくれた」って喜んでくれたり。

みんな口をそろえて言ってくれたのは、「きれいだった」ということ。私にとってはとても勇気のいることだったんですが、ここまでの露出をしたのは、ずっとお世話になっている週プレさんだから。本当にやって良かったと思っています。

――解散してしまいましたが、＃2i2のメンバーは何か言っていましたか？

天羽 メンバーだけのグループLINEがあるので、発売日にみんなメッセージをくれました。袋とじを手で開けた、私はカッターできれいに開けた、などに始まり、うれしい感想からクスッて笑っちゃう感想まで、大盛り上がりでしたね。私だけではなく、今回の解散のタイミングで、メンバー全員がソロ写真集を発売するので、すごく楽しみですね。

――写真集発売間近ですが、心境はいかがですか？

天羽 今回はノーブラポチもしているのですが、みんなの期待にちゃんと応えられたのかなっていう緊張感はすごくあります。今できる最大限を発揮できたと思いますので、プレッシャーもありますが、やっぱり楽しみのほうが大きいですね。

みんなが大好きなノーブラポチを見て、ティッシュをたくさん使ってほしい（鼻血用）。スーパーやコンビニからティッシュがマジでなくなったぞっていうくらい、大量に使ってください！

――1月10日（土）にお渡し握手会がありますが、そこの会場に来る方はみんな写真集の中身を見ているわけですよね。恥ずかしさはあります？

天羽 もちろん、ありますよ。でも、＃2i2が解散してしまった今、直接会える機会は少なくなってしまうと思うので、ぜひ対面で感想を聞かせてほしいです。みんなにマーキングするために、いいにおいのハンドクリームをつけていこうと思っています。

――あらためて写真集の見どころを教えてください。

天羽 ノーブラポチ以外にも、もはや何も身に着けていないカットばかりなので。もしも「希純のカラダクイズ」があったら、写真集を見たら全部答えられると思います。きっと私以上に私の全部がわかるんじゃないかな（笑）。

――昨年末の＃2i2の解散ライブ、当時の心境を聞かせてください。

天羽 解散ライブが始まったときは、いつもどおり楽しくステージに立とうと思っていたんですが、曲が進むにつれて「あ、この曲をやるのもこれが最後なんだ」っていうことが脳みそをどんどん支配していって自然と涙があふれてきてしまいました。ステージに立つメンバー、会場に来てくれた皆さんの熱量は、おばあちゃんになっても絶対に忘れない。

ライブが終わった後も特典会などでバタバタしていたので、ちょっと時間がたってから「解散しちゃったんだなぁ」っていう実感が湧いてきました。ステージでも言いましたが、結成50周年ライブをやりたい。それまで元気でいられるように頑張っていきたいです。そして水着のお仕事も続けていられたらいいな（笑）。

――今後はどのような活動をしていく予定ですか？

天羽 歌とダンスは続けていきたいので、ソロとしてステージに立っていくと思います。水着のお仕事はもちろん、大好きなパチンコ、そしてバラエティのお仕事をしていけたら！ あとプライベートでは、ずっと放置していた運転免許も取りたいです。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY） 衣装協力／fruits de mer

●天羽希純（あまう・きすみ）

8月12日生まれ 東京都出身

◯2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。今後はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動していく。

公式X【@amau_kisumi】

公式Instagram【@amaukisumi】



天羽希純写真集『BONUS』 撮影／高橋慶佑 定価／3630円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／高橋慶佑