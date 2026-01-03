寒〜い朝にしみる！本当においしい「ホットココア」の作り方

本当においしい「ホットココア」の作り方

寒い朝やゆっくりしたい夜に飲みたくなる「ホットココア」。そんなときお店で出てくるような本格的な味わいを楽しめると嬉しいですよね。今回は、最後までおいしく飲めるちょっとしたテクニックをご紹介します。



最初にお湯を入れて練るのがポイント

1.まずマグカップにココアの粉を入れます。





2. お湯を注ぎ、ダマがなくなるまでよく練ります。





3. かたまりがなくなったら、牛乳を注いで軽く混ぜます。電子レンジで温めれば完成。





ちょっとした手間でおいしさアップ！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「粉が底に残らず、最後までおいしく飲めました」「カフェで飲むみたいな本格的な味わいです」「ひと手間でグッとおいしくなりますね」など、実際に作って飲んだ人も大絶賛！





寒くなると恋しくなる「ホットココア」。お湯や牛乳に粉を入れてかき混ぜるだけだと思っている方も多いかもしれませんが、今回ご紹介したテクを使えばダマができずにおいしくなります。最後まできれいに飲み干せるのも嬉しいポイント。ぜひ試してみてください。（TEXT：森智子）

画像提供：Adobe Stock