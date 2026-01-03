J1通算135試合出場の27歳MFが古巣サンフレッチェ広島へ

サンフレッチェ広島は1月3日、浦和レッズに所属していたMF松本泰志が完全移籍で加入することが決定したと発表した。

広島には2024年以来、1年ぶりの復帰となる。

松本は1998年8月22日生まれ、埼玉県出身の27歳。昌平高から2017年にサンフレッチェ広島へ加入し、その後はアビスパ福岡、セレッソ大阪への期限付き移籍を経験。2024年は広島でレギュラーとしてプレーしていたが、2025年に浦和レッズに完全移籍していた。

J1リーグでは通算135試合に出場し、9得点を記録。昨季は浦和で29試合3得点と主力として活躍していた。日本代表としては、U-20からU-23まで各年代別代表に選出され、2019年にはフル代表にも名を連ねた実績を持つ。

松本のコメントは以下の通り。

「みなさんお久しぶりです！ 完全移籍で加入することになりました。 本当に多くの方々のお力添えでこの移籍が実現しました。 特に、1年前に広島から去った自分に対して、戻ってこいといってくださった、久保会長をはじめとするサンフレッチェ広島の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。 その気持ちに応えるためにも、チームのために自分の全てを懸けて頑張ります。 スタジアムでみなさんに会えることを楽しみにしています」（FOOTBALL ZONE編集部）