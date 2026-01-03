100均でめっちゃ高いのに即売切れ！「高級品がたった200円！」世界的に大人気のアレが爆誕

世界中で空前のブームを巻き起こしている ドバイ チョコが、なんと ダイソー から登場しました！価格は3個入りで216円（税込）と、100均の中ではかなり強気な設定ですが、それでも棚が空っぽに なるほど の人気ぶりです！ ダイソー をハシゴしてようやく入手できたので、実食レポートをお届けします。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ドバイチョコレート

価格：￥216（税込）

内容量：36g（3個入）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582660024665

今回ご紹介するのは、ダイソーで今もっとも注目されている「ドバイチョコ」です。 本来は高級スイーツとして知られるドバイチョコですが、ダイソー版は3個入りで216円（税込）という価格で発売されました。

1個あたりの単価を考えるとかなりの高級品ですが、その注目度は凄まじく、筆者も数店舗回ってようやく確保できたほど。

ピスタチオとサクサク食感というドバイチョコ最大の特徴をどう再現しているのか、期待が高まります。

甘じょっぱさと香りは満点！ピスタチオの風味が口いっぱいに広がる

一口食べてみると、まず感じたのはピスタチオの豊かな香りと、絶妙な「甘じょっぱさ」です。 チョコの甘さを引き立てる塩気が効いていて、ピスタチオの風味もしっかり。

この味わいのバランスは非常に高く、海外の高級スイーツを彷彿とさせる、贅沢な仕上がりになっています。

温かいコーヒーと一緒に少しずつ味わいたくなるような、リッチな満足感のある美味しさです。

「カダイフ」の再現度は好みが分かれるかも？

ドバイチョコといえば、中に入った極細麺「カダイフ」のパリパリ・サクサクとした食感が命。ダイソー版にもカダイフが使用されていますが、実際に食べてみると「なんだかコーンフレークに近いかも？」というのが正直な感想でした。

あのカダイフ特有の繊細な食感を期待しすぎると、少しイメージが違うと感じるかもしれませんが、ザクザクとした歯応えはしっかり楽しめます。

本物のドバイチョコを食べる前のお試し版として、あるいは「あまじょっぱいピスタチオチョコ」という新しいお菓子として楽しむ分には、非常に満足度の高い一品です。

ダイソーの「ドバイチョコ」は、100均で世界的なトレンドをいち早く体験できる、まさに今の時代を象徴するようなお菓子でした。

3個216円というお値段に見合う、香りと旨みの強さは一度試してみる価値あり。見つけたら即カゴに入れないと後悔するかもしれない人気商品、ぜひ食品コーナーをチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。