昨年、世界富豪トップ500の資産は2兆2000億ドル（約345兆円）増えたことが分かった。純資産総額は11兆9000億ドルに達した。昨年の株価上昇と暗号通貨・原材料市場の活況、トランプ米大統領の当選などが財産の増加に寄与したと、英日刊ガーディアンは報じた。

ガーディアンが先月31日（現地時間）、ブルームバーグ・ビリオネア指数を分析した結果によると、昨年末基準で世界富豪トップはイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）だった。財産総額は6230億ドル。韓国の今年の予算（720兆ウォン）より多い。ラリー・ペイジ・グーグル共同創業者は財産総額（2700億ドル）と2025年の財産増加額（1010億ドル）ともに2位だった。

ジェフ・ベゾス・アマゾン会長（2500億ドル）、セルゲイ・ブリン・グーグル共同創業者（2510億ドル）、ラリー・エリソン・オラクル会長兼最高技術責任者（2500億ドル）、マーク・ザッカーバーグ・メタ会長兼CEO（2350億ドル）が後に続いた。ジェンスン・フアン・エヌビディアCEOは1550億ドルで9位だった。

上位10人のうちベルナール・アルノーLVMH会長（2080億ドル）、ウォーレン・バフェット・バークシャー・ハザウェイ取締役会議長（1520億ドル）を除いた8人がいわゆるビッグテック（巨大技術企業）出身だった。

寄付で財産を減らしているビル・ゲイツ・マイクロソフト共同創業者は2025年の財産減少額が408億ドルで最も多く、2025年末基準で財産は1180億ドルで世界16位。2045年までに自身の財産のほぼすべてをゲイツ財団に寄付する予定だ。

韓国では李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長の資産が173億ドルで153位、趙正鎬（チョ・ジョンホ）メリッツ証券会長が80億3000万ドルで457位だった。米国国籍の金秉奏（キム・ビョンジュ）MBKパートナーズ会長は93億4000万ドルで381位。

ガーディアンは世界の複数の国の非政府組織（NGO）の連合団体「オックスファム」の計算を引用し、2025年の世界富豪トップ500の財産増加額の合計2兆2000億ドルは38億人を貧困状態から救うのに十分なお金だと指摘した。同団体のアミタブ・ベハール国際事務総長は声明で「最上位層の富は過去最大だが、大衆の富は停滞または減少していて、負債危機は深まっている」と話した。