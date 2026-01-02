【平河 らむ】「受験当日は名前を書けば合格」…神奈川県の私立高校入試でまかりとおる「事前相談」という「奇妙な制度」

首都圏に住む子持ち家庭が必ず触れるテーマがある。

「中学受験って考えてる？」

中学受験が異様とも言える盛り上がりを見せる一方で、高校受験については、職場でもメディアでも語られる機会が驚くほど少ない。中学受験は学力試験の一発勝負だが、高校受験は都道府県ごとにルールがまるで違うことがその一因と考えられる。

首都圏で特殊な状況にあるのが神奈川県だ。私立高校の入試では内申点と出願書類だけで合否が決まる「書類選考」が主流になっている。「書類選考」とは内申点が基準を満たしていれば、「事前相談」で合格が確約される神奈川県独自の入試制度のこと。学力試験はなく、書類と志望理由などの作文さえ提出すれば、学校に足を運ばなくても合否が判定される。

なぜこのような制度が広がったのか。そして、受験生や学校にどんな影響を及ぼしているのか。関係者への取材から、神奈川県の高校入試の実態に迫っていこう。

倍率がぴったり「1.0」

鎌倉学園高校一般A 受験者数394 合格者数394 倍率1.0

鵠沼高校文理 受験者数632 合格者数632 倍率1.0

湘南学院高校 受験者数448 合格者数448 倍率1.0

平塚学園高校進学 受験者数456 合格者数456 倍率1.0

横浜高校一般A 受験者数543 合格者数543 倍率1.0

これは神奈川県の私立高校の2025年度の入学試験の結果だ。受験者数と合格者数が下一桁までぴったり一致している。

上記はごく一部に過ぎない。ほとんどの神奈川県の私立高校で事実上の「全員合格」状態になっている。

「受験者が全員合格する背景には、"事前相談"という神奈川県特有の受験制度があります。

事前相談とは中3の12月頃に中学校の教師が生徒の内申書を持って志望する私立高校を訪問し、各生徒の合否の見通しを確認する仕組みです。都内の私立高校の多くでも実施されています」（大手参考書業界担当者）

「優遇措置」ではなく「合格内定」

内申点が志望校の定める基準を満たしていれば、その生徒は学力試験を経ることなく合格確約が得られる。

「事前相談は推薦入試だけでなく、一般入試の受験者も対象となっています。東京都内では一般入試の場合、事前相談の結果で『合格最低点の優遇が得られる』という形をとっています。一方、神奈川県では単願・併願に関わらず確約を出しています。受験当日の点数が極端に悪くない限り合格となります。

”受験当日は名前を書けば受かる”とまで嘯く受験生や塾もあるくらいです」（大手参考書業界担当者）

事前相談で内申点が基準に足りなかった場合の救済制度もある。英検のスコアなどのほか、生徒会や委員会活動、ボランティアや部活動などの課外活動によって、内申点が加点される学校も多いのだ。

高校受験において、私立高校と受験生の間で事前に面談が行われる都道府県は少なくない。しかし、多くの場合、面談で決まるのはあくまで加点などの「優遇措置」だ。事前相談で「確約＝合格の内定」まで出すのは極めて異例である。

「健全な入試であれば不合格者が生まれ、定員割れの学校も存在します。しかし神奈川県では事前相談で合格者数が調整され、倍率1.0倍でぴったり収まる。過去問対策も入試当日の緊張感もありません。そんな形式的な入試で合否の多くが決まっているんです」（大手参考書業界担当者）

塾が「内申点対策」を指導する

神奈川県の場合、どの高校を受験するにしても、内申点対策から逃れられない。神奈川県で高校受験指導を行う大手塾担当者は次のように言う。

「内申書が重視されるのは私立高校だけではありません。公立高校でも、内申点は合否を左右する重要な要素です。

公立高校入試では、内申点と学力検査の配点比率が高校ごとに決められています。内申点が低ければ学力検査での逆転合格は難しい配点比率になっているため、公立高受験者にとっては志望校のレベルにかかわらず内申点が重要です」（大手塾担当者）

慶應義塾高校や中央大学附属横浜高校といった私立難関校では、内申点に関係なく合否が出るオープン試験を実施している。ただ、こうした難関校を受験する場合でも、併願校受験のためには内申点を稼がねばならないのが実情だ。

こうした特殊な入試制度を前に、塾も内申点対策に時間を割かざるを得なくなる。

「うちの塾では”成績5を取る方法”について、かなり細かく生徒に指導しています。いまの公立中学校の成績の付け方は、定期テストで高得点を取るだけでは不十分。授業中の意欲・関心・態度なども細かく見られます。ノートの書き方や授業中の発言の仕方までサポートしています」（大手塾担当者）

各学校の教師の傾向を分析し、過去にどんな内容の提出物に高い評価を付けたのかまでも分析して生徒に指導しているそうだ。

「中学生に対してやり過ぎという声もあるかもしれません。しかし、入試制度が内申点を過度に評価している以上、塾としては仕方がありません。内申点を稼いでおけば、事前に志望度の高い私立高校の合格確約を取れるので、公立トップ校を目指すにも有利に働きます。

神奈川県の場合、内申点は中学2,3年の2年間が評価対象となるため、東京や千葉よりも評価期間が長い。そのため、中1から塾に通い、前もって対策をする家庭が多いですね」（大手塾担当者）

後編記事『「試験でなく内申点で合否が決まる」神奈川県の私立高校入試で起きている「異常事態」が引き起こす「3つの問題」』へ続く。

【つづきを読む】「試験でなく内申点で合否が決まる」神奈川県の私立高校入試で起きている「異常事態」が引き起こす「3つの問題」