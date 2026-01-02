この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「議員さんにインタビュー @渡辺やすし公式チャンネル #議員 #年収 #貯金 #給料 #街角給与明細」と題した動画を公開。新宿区議会議員の渡辺やすし氏が出演し、自身の給与明細をその場で見せながら、議員のリアルな収入事情や選挙にかかる費用について赤裸々に語った。



渡辺氏は40歳で、2023年4月に初当選した新宿区議会議員。元々は新聞記者や雑誌編集者として働いていたという。議員になったきっかけについて、渡辺氏は自身の子供が生まれるタイミングだったと明かし、「新宿区の税金の使い道に、ちょっとおかしなところがあるなと思って。正しい使い道にしていかなければいけないなと思って、議員に立候補した」と、その動機を語った。



インタビュアーから給料について尋ねられると、渡辺氏は「今日、控室に行った後なんで持ってるんですよ」と言い、鞄からためらうことなく給与明細を取り出して公開。報酬月額は63万7000円で、手取り額は51万2290円であることを明かした。さらに、ボーナスにあたる期末手当についても言及し、支給額が152万4022円、手取りで121万2817円であると詳細に説明した。



また、お金の使い道については、次の選挙費用に充てると述べた。選挙活動にかかる費用は基本的に自腹だといい、「普通のビラ配ったり、ポスター貼ったりとかで、僕300万かかった」と、リアルな実情を告白。議員には退職金がないため、貯金の2000万円は老後資金として投資信託で運用していることも明かした。



将来の夢を問われると、渡辺氏は「都議会議員やりたいとかない」と断言。「飽きるまで新宿区議会議員やりたい」と述べ、「税金の使い道を若者のために使うっていうことを、ちょっとでも前に進めてったら楽しいかなと思ってます」と、地に足の着いた目標を語った。