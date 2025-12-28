Mrs. GREEN APPLE「フェーズ3」開幕メドレーで“初トラブル”話題に「ミセスらしい」「年明けから笑った」【「CDTV」2025→2026年越しSP】
【モデルプレス＝2026/01/01】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が12月31日、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演。同日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）から移動する様子が映し出され、反響が寄せられている。
【写真】ミセス「紅白」→「CDTV」移動時の姿
1月1日から「フェーズ3」が開幕することにちなみ「フェーズ1」の楽曲『我逢人』、「フェーズ2」の楽曲『ニュー・マイ・ノーマル』をメドレーで披露。しかし、2曲目の『ニュー・マイ・ノーマル』歌い出しに大森元貴が間に合わず、演奏が止まってしまうハプニングが。大森は誤魔化すように「生放送！」と叫び「今年もよろしくお願いします！」と仕切り直そうとするも後ろを向いて吹き出してしまった。しかし、その後は堂々の歌唱を披露していた。
パフォーマンス後に「初トラブルありがとうございます！」と笑った大森。このパフォーマンスには「面白すぎ」「和やかなミセスらしい」「年明けから笑った」「今年も大好きです！」などのコメントが寄せられていた。
『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に2023年から3年連続出場し、圧巻のパフォーマンスで2025年の白組ラストを飾ったMrs. GREEN APPLE。余韻に浸る間もなく、メンバーは『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に出演するため、TBSへバスで向かい、その様子は生中継されていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
