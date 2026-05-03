義実家との距離感は、家庭によって大きく異なるものです。適度な距離でうまく関係を築いているママもいれば、関わり方に悩むママも少なくありません。今回の投稿者さんは、ひとり暮らしの義母からの「リフォームして同居したい」との提案に戸惑っています。しかも状況は少し特殊です。旦那さんは単身赴任中で、実際に同居することになるのは投稿者さんと子ども、そして義母だけなのだとか。さらに近くには義姉家族も住んでいると言