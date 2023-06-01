今日は「天赦日」。2026年上半期のナンバー2吉日といわれる、見逃せないラッキーデーです。運気の流れに後押しされて、新しい一歩を踏み出すのにぴったりの日。運気アップにつながる過ごし方を、水晶玉子さんに教えていただきました。4日（月・祝）は上半期のナンバー2吉日！行動が運を呼ぶ！ 運気上昇のきっかけをつくって大吉日の「天赦日」は、思い切ったアクションを起こすのに最適。何もせずに過ごしてしまうともったいないの