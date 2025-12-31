¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤Ëà¶ÄÅ·á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤êÊóÆ»¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¶ÄÅ·à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¥×¥é¥óá¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹¤é¤¯»Ô¾ì¤ËÄäÂÚ¡£ÅÏÊÆ¤·¤ÆºÇ½ª¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢´ü¸Â¤Ï£±·î£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ê¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¾Éð¤Ë£Õ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤¬àµßºÑÁ¼ÃÖá¤òÄó°Æ¡£¡Ö¤â¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤¬àÀäÂÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤á¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿µåÃÄ¤ËÈà¤ò¶¯À©Åª¤ËÁ÷¤ê¹þ¤àÀä¹¥¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤Ïº£½µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂÚºß¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»Ô¾ì¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»ö¾ð¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤à¥¦¥ë¥È¥é£Ãá¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤é¤ÈºÇ¶¯·³ÃÄÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃËµ¤¤ò¸«¤»¤¿º£°æ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤é¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤º¡¢»þ´Ö¤Ï²á¤®¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÂè£²¤Î»³ËÜ¡×¤ÈÉ¾²Á¤Î¹â¤¤±¦ÏÓ¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ëµ¢¤¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤éà½ÉÅ¨á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸·Ì©¤Ëº£°æ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£³ÍÆÀ¤Ê¤é¤µ¤é¤Ê¤ëà°»öá¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤ËàÌîµå¤ò¤Ö¤Á²õ¤½¤¦á¤À¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£