¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡ÙÀ©ºî·èÄê¡ª¶½¼ý96²¯±ßÆÍÇË¤Î¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ËÂ³¤¯¿·ºî¡¢¥¯¥¡¥ó¥·¤é¿·¤¿¤Ê»ÉµÒ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬²ò¶Ø
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬´ÑµÒÆ°°÷¿ô628Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ96²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ëÃæ¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡¦22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡Ù¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥ì¥¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡ØIRIS OUT¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È
¢£¥ì¥¼ÊÓ¤Î°µÅÝÅªÀ®¸ù¤¬À¸¤ó¤À¡¢É¬Á³¤ÎÂ³ÊÔ
¸ø³«¤«¤é87Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ96²¯±ßÆÍÇË¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ë¿´¤ò³«¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾¯½÷¤È¡¢Îä¹ó¤Ê¡ÖÇúÃÆ¤Î°Ëâ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥ì¥¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¾åÅÄÎïÆà¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÀ¼¤Î±éµ»¡¢¤½¤·¤ÆMAPPA¤Î°µÅÝÅª¤Êºî²è¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤Î¼çÂê²Î¡ØIRIS OUT¡Ù¤È¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ØJANE DOE¡Ù¤¬±ÇÁü¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤¬¡ØIRIS OUT¡Ù¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥ó¥¸¤Î¿´Â¡¤òÁÀ¤¦¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»ÉµÒ¤¿¤Á
¡Ø»ÉµÒÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºîÃ±¹ÔËÜ7´¬¤ÎÂè53ÏÃ¤«¤é8´¬¤ÎÂè70ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò±ÇÁü²½¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ç¥ó¥¸¤Î¡È¿´Â¡(¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ)¡É¤òÁÀ¤¤¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë»ÉµÒ¤¿¤Á¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÉµÒ(Ä¹ÃË)¡¢¥¯¥¡¥ó¥·¡¢¿Í·Á¤ÎÏ·¿Í¤È¤¤¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê»ÉµÒ¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ë1¿Í¤ÇºÂ¤ë¥Þ¥¥Þ¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë»ÉµÒ¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥Ç¥ó¥¸¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î4¿Í¤Î»ÉµÒ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¡¥ó¥·ÍÍ¤¬¤ä¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¡²è¤Î³¨¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¨¤°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥¥Þ¤¬»ÉµÒ¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤ë¤Î±Ç²è´Û¤ÇÉ½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ø¤Î¾Þ»¿¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖOP¤ÏÊÆÄÅ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤â¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡ÙÆ±ÍÍ¤Î¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø»ÉµÒÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î·ãÀï¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¾Ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¼¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÎøÊª¸ì¤«¤é°ìÅ¾¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÀï¤¤¤Ø¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË×Æþ´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸ø³«¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼çÂê²Î¤ÏÃ¯¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤«¡¢¥¯¥¡¥ó¥·¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÀ¼Í¥¤ÏÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤«¡½¡½¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿·¾ðÊó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
(C) Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥/½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
