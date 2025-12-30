

撮影／北川直樹



試合は行われなかった。

それが、リヤドの結末だった。

2025年12月27日、サウジアラビアの首都リヤドで開催されたボクシング興行、『The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）』。スーパーフライ級にステップアップし、3階級目の世界王座を目指した寺地拳四朗は、IBF世界スーパーフライ級王者、ウィリバリド・ガルシアの棄権により、"試合中止"というよもやの結末で、サウジを去ることになった。

2025年7月30日、リカルド・サンドバルに僅差判定で敗れ、世界王座から陥落してから、12月27日を迎えるまでの日々――。

人知れず積み重ねた準備と覚悟、仲間の支えと思いを胸にこの日を迎えた拳四朗にとって、150日間の日々はどんなものだったのか。そして、いま彼が胸中に抱くものはーー。＊4回連載／第2回

「サンドバル戦のあと、拳四朗が三迫ジムに顔を出したのは、1週間も経たないぐらいだったはずです。たわいもない会話の流れの中で、『拳四朗、どう？』と何となくたずねてみました。そしたら、『自分、全然、やりますよ』と、あっけらかんと即答しました」

加藤はそう話して笑った。

「もう現役続行の覚悟ができていることに驚きました。素直に嬉しかったですね。矢吹選手に負けた時は1ヶ月以上も塞ぎ込んでいたので、そうなる可能性も想定していました。でも、気持ちは全然ぶれていなかった。『拳四朗、成長したな、強くなったな』と思いました」

再起を誓った拳四朗は、加藤に、

「欲張らずに一歩一歩、地道に技術を積み上げて、もう一度、世界を目指します」

と決意表明した。

拳四朗の言葉を聞いた瞬間、加藤は気付かされた。知らず知らずのうちに、焦りを覚えていたのは、選手を見守る立場の自分。逆に拳四朗は、冷静に現実を受け止めた上で、すでに前を向いていた。年内は落ち着いて過ごして心身ともリフレッシュ。「再起戦は4月頃にできれば」とプランまで立てていた。

【参謀・加藤の"指導改革"】

2017年5月の世界タイトル初挑戦をきっかけに始まった師弟関係。2019年7月、WBC世界ライトフライ級6度目の防衛戦からはチーフトレーナーを任された。拳四朗自身も「加藤さんの作戦通り戦って負けたら、しゃあない」と話すほど絶対的な信頼を寄せる。しかし、前回のサンドバル戦を迎える頃、加藤は、拳四朗との向き合い方を一から見直していた。

あえて他のトレーナーにもミットを構えてもらうようになった。マンツーマンで指導する素晴らしさもあるが、そのほうがまた違った成長が出来る。他のトレーナーも、"世界"を感じることが出来るはず。自分と距離を置く時間を作ることで、拳四朗自身、新しい考え方も生まれてくるのではないか、加藤はそう考えた。試したいコンビネーションがあれば自分で伝える。すべてをトレーナーに委ねるのではなく、拳四朗自身で判断することを求めた。



今年5月、拳四朗は三迫会長の計らいで、アメリカ・ロサンゼルス在住のトレーナー、ルディ・エルナンデスの下で1週間のスパーリング合宿を敢行した。同行した加藤は、拳四朗の帰国後も現地に残り、ルディに加えて、名伯楽マニー・ロブレスの元も訪ねるなど、最高の学びの機会を得た。

縦に動いて出入りする「日本式」のボクシングは、横に動いて攻撃を組み立てる「アメリカ式」のボクシングに対して、どうすれば通用するのか――。

想定するのは、拳四朗と共に長らく熱望してきた、"バム"ことジェシー・ロドリゲスとの対戦だった。ロサンゼルスでの長期滞在は、拳四朗の強みを深掘りし、弱点を修正する"答え合わせ"の意味を持っていた。

すべては、バムと戦う日のためにーー。

加藤の新たな取り組みは、すぐに結果は得られなかった。王者、拳四朗を研究し尽くした挑戦者、サンドバルに敗れ、あらためてボクシングの奥深さ、勝利することの難しさを学ぶことになった。

「日本式のボクシングにはオリジナリティがあり、アメリカ式より秀でた部分は間違いなくある。でも、向こうから見れば弱点もある。サンドバルはそこを突いてきた。薄々気付いていましたが、拳四朗だけでなくトレーナーである自分自身も、『足りないものがたくさんある』という現実を突きつけられた気がしました。自分の足りない部分が、そのままリング上の拳四朗にも表れてしまった。ただ、『何かが足りない。知らないこともたくさんある』とわかってはいても、実際、どうすれば良いか、いまも明確な答えは出せていません」

【千載一遇のチャンスと"元"世界王者の迷い】

WBAとWBCの世界タイトルを同時に失った拳四朗は、内定していたリヤド・シーズン、ナイト・オブ・ザ・サムライ参戦も一旦白紙となり、リング誌のPFPランキングからも圏外転落。拳四朗は一夜にして、あらゆる栄光を失った。

加藤にとっても、それはトレーナー人生で過去最も大きな"挫折"と言える出来事だった。しかし"災い転じて福となす"とは、まさにこのこと。現役続行の意思を加藤に伝えた3日後、拳四朗の元に届いたのは、諦めかけたリヤド・シーズンへの参戦オファーだった。

対戦相手は、一階級上――IBF世界スーパーフライ級王者、ウィリバリド・ガルシア（メキシコ）。再起戦にしていきなり、三階級制覇の懸かる世界戦だった。

「最初に聞いた時は、『こんなこともあるのか』と驚きました。自分は、『絶対、受けるべきだ』と思いました」

ガルシアに勝利すれば、拳四朗は世界三階級王者になれる。さらに、一度は諦めかけたバムとの対戦も、ふたたび可能性も見える。あまりに予想外の、歓迎すべき展開。しかし同時に、オファーを受ければ、ボクサー人生の帰路に立たされる茨の道を歩むことも意味していた。



●寺地拳四朗（てらじ・けんしろう）

1992年生1月6日生まれ、33歳。京都府出身。B.M.Bボクシングジム所属。2014年プロデビューし、2017年、10戦目でWBC世界ライトフライ級王座獲得。9度目の防衛戦で矢吹正道に敗れて王座陥落するも、翌2022年の再戦で王座奪還。同年11月には京口紘人に勝利してWBA王座獲得し2団体統一王者。2025年3月、ユーリ阿久井政悟とのWBA＆WBC世界フライ級王座統一戦でも勝利し、2階級世界2団体統一王者。同年7月、リカルド・ラファエル・サンドバルに判定負けし王座陥落。2025年12月27日、サウジアラビアの首都リヤドで開催されたスーパーフライ級転向初戦は、IBF世界同級王者、ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の棄権により直前で中止になった。通算戦績27戦25勝(16KO)2敗。

【写真】練習に励む寺地拳四朗

取材・文・撮影／会津泰成