ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÆóÅáÎ®¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡¡³Ð¸ç·ãÇò¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡Ä¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2025¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤ÈÏ¢ÇÆ¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯9·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉüµ¢¤ÎÇ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëÂçÃ«¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Îº¸¸ª¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³«ËëÁ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤Ë¸þ¤±ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï2·î¡£¡ÖÇ¯Îð¤âÃæ·ø¤Ë¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿1Ç¯È¾¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÆóÅáÎ®¤Ï¡Ë¤Þ¤¢ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÆóÅáÎ®¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï7·î¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼êÉÔÂ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ6·î¤Ë¤ÏÅÐÈÄ¡£¸ø¼°Àï¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÆóÅáÎ®Éü³è¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£