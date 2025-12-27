台湾―石垣航路 就航は来年1月に再延期 閑散期の運賃は約1万円から
（台北中央社）北部・基隆と沖縄県石垣島を結ぶフェリーの運航を目指すワゴングループ（華岡集団）は26日、同航路の閑散期の運賃を発表した。最安となる大部屋では1人当たり片道2000台湾元（約1万円）となり、基本運賃より800元（約4000円）安くなる。就航は来年1月になる見込みだとしている。
これまでに発表された情報によると、フェリーは総トン数2万1688トンの貨客船「やいま丸」で運航する。客室は4〜15人が利用可能な大部屋など7タイプあり、総数は122室。ベッドは493人分ある。
今回発表された閑散期の運賃は2025年12月から26年2月までのもので、埠頭（ふとう）使用料やその他の税金は含まれない。基本運賃を片道1万500元（約5万2000円）としていた最高クラスのロイヤルスイートは閑散期には8500元（約4万2000円）になる。
当初は今年9月の就航が予定されていたが、その後「年内」とされ、今回再び延期が発表された。ワゴングループは、最も良い状態にするため、動力システムや客室の設備に関する最終的な調整を行っている他、乗組員の実務的な訓練を実施していると説明。円滑かつ安定した運営のため、慎重を期したと強調した。
ワゴングループの洪郁航総経理（社長）は中央社の取材に対し、最終的な確認作業を行っている最中だと語った。
（黄巧雯／編集：齊藤啓介）
