¡Ú4²¯9000Ëü±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤«¡ÛµÜºêÎï²Ì¡Ö¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÌ¼¡×¤Î¡È¥»¥ì¥Ö¿ÍÀ¸¡É¡ÄÉã¡¦ÇòâÃ·®»á¤Ï¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¤¬¡¢Ìó1²¯5000Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤¬¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¼Â¶È²È¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÈþËÆ¤ä¡È¥»¥ì¥Ö¥¥ã¥é¡É¤ò³è¤«¤·¡¢SNS¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·12·î24Æü¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢²áµî¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²á¾¯¿½¹ð¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¼Ò¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï4²¯9000Ëü±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ê¤ÉÌó1²¯5000Ëü±ß¤ÎÃ¦ÀÇ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°úÀè¤Ë¡¢SNS¤Î±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Èµõµ¶¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òºîÀ®¤µ¤»¡¢²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È°¼Á¼ê¸ý¡É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ã¦ÀÇ¤ÇÆÀ¤¿¶â¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡µÜºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯12·î¡¢Åö»þ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚ·¼»Ê¤È·ëº§¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£·ëº§Á°¤«¤é¡¢µÜºê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ»²±¡µÄ°÷¡¦ÇòâÃ·®¡Ê¤Ï¤¯¤·¤ó¤¯¤ó¡Ë»á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ÏÅÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¾®6¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ëµ¢¹ñ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤Ï¡¢¡È¥»¥ì¥Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø·ÝÇ½¡úBANG¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ÈÄÂ30Ëü±ß¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ËÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¸½ºß¤Ï3¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¾¦¤Ï25²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ê¤É¤Î¹âµé³°¼Ö¤Î¹ØÆþÊó¹ð¤ä¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»äÀ¸³è¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¹ñÀÇ¶É¤ÎÄ´ºº¤ò¤¦¤±¤Æ¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿±©¿¶¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢ÁêÅö¿ôºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌÚ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â¡¢¸®ÊÂ¤ßºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢SNS¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ºÛÈ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿µÜºê¡£³Æ½ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤Î»öÂÖ¤òÉã¡¦ÇòâÃ·®»á¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ»ï¤¬¡¢Çò»á¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´¼ÁÌä¤Î·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ï¸½ºß¡¢ºÛÈ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤è¤ê¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÀÚ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤³¤È¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜ粼¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡È¥»¥ì¥Ö¿ÍÀ¸¡É¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£