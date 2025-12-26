¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡È±ïµ¯¤â¤Î¿©ºà¡É¤Ï¡©³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤³Æ¶ñºà¤Î°ÕÌ£¤ÈÍ³Íè¤Þ¤È¤á
¤ªÀµ·î¤ÎÎÁÍý¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¡£¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤ª½Å¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²ÃÄÝ³¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
ËèÇ¯²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÎÁÍý¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤äÍ³Íè¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÀµ·îÎÁÍý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ê¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿Ê¸²½¡×¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë°ÕÌ£¤äÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤¬¤è¤êË¤«¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÍ³Íè¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÁÍý¤Î°ÕÌ£¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤Ï¡©
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ªÀµ·î¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë½Ë¤¤¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀ¶¤é¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý¤ò½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤¿ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Î½¬´·¤äÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤Ë¤è¤êÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¯¸»¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤Î¡ÖÀá¶ç¡×¤Î¹Ô»ö¿©
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÇÀ¹Ì¤¬À¸³è¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¨Àá¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡ÖËºî¡×¤ä¡ÖÌµÉÂÂ©ºÒ¡×¡Ö»ÒÂ¹ÈË±É¡×¤ò´ê¤¤¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Î¡ÖÀá¶ç¡Ê¤»¤Ã¤¯¡Ë¡×¤ò½Ë¤¤¡¢ÇÀºîÊª¤Î·Ã¤ß¤Ø´¶¼Õ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀá¶ç¤Î½Ë¤¤¤¬Â³¤¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤ËÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤ò½Ð¤¹Î®¤ì¤¬Àµ·î¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£
Àµ·î¤Ï¡¢Âæ½ê¤Î¿ÀÍÍ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Ó¿ÀÍÍ¡×¤ä¡ÖÇ¯¿ÀÍÍ¡×¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á²Ð¤ò»È¤¦ÎÁÍý¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü»ý¤Á¤¹¤ëÎÁÍý¤òÂ¿¤¯ºî¤êÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ëº½Åü¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÊÝÂ¸¤¬¸ú¤¯¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡Ë
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë½îÌ±¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¼¿´ï¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤È¤·¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤·Á¤ä½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¹ç¤¦¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢½ÅÈ¢¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¸å¤Ë¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ
ËÜÍè¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡Ö¸æÀá¶¡¡Ê¤ª¤»¤Á¤¯¡Ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àï¸å¡¢À¸³èÍÍ¼°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤òÃ»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦²ÈÄí¤¬Áý¤¨¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬Àµ·îÎÁÍý¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÄí¤Ç¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾¾Î¤ò¹¹ð¤ÇÅý°ì¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î°ÕÌ£°ìÍ÷
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÎÁÍý¤ÎÍ³Íè¤ä°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤»¤Á¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¤Î°ÕÌ£¤ÈÍ³Íè¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤Î¿©Âî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ§¤ê¤ò¿Æ»Ò¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹õÆ¦¡Ö¤Þ¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¹õÆ¦¤Ï¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹õÆ¦¤Î¡Ö¤Þ¤á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ë¡×¡ÖÀ¿¼Â¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤á¤ËÆ¯¤¯¡×¡Ö¤Þ¤á¤ËÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º½Åü¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¼Ñ¤ëºÝ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦ÎÏ¡×¤Î¹õ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌñ½ü¤±¡×¤Î¿©¤ÙÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤Î»Ò¡Ö»ÒÂ¹ÈË±É¡×
¿ô¤Î»Ò¤Ï¡¢¥Ë¥·¥ó¤ÎÍñ¤ò±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍñ¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¡×¤«¤é¡Ö»ÒÂ¹ÈË±É¡×¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥·¥ó¡áÆó¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤«¤é¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Îå«¤ä²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤âÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íñ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤¬¡Ö²È·Ï¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡×¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄºî¤ê¡Ö¸Þ¹òË¾÷¡×
¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤Î¾®µû¤ò´Å¿É¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿¡ÖÅÄºî¤ê¡×¡£¾®µû¤òÈª¤ÎÈîÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¤Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¸Þ¹òË¾÷¡×¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¤òºî¤ëµû¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡ÖÅÄºî¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¤´¤Þ¤á¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¾®µû¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¼Ñ¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ÎËºî¤ÈÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òµ§¤ë¡¢ÇÀ¹ÌÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ËÃ£´¬¡Ö³ØÌäÀ®½¢¡×
°ËÃ£´¬¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿´Å¤¤ÍñÎÁÍý¤Ç¤¹¡£´¬Êª¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤«¤é¡ÖÃÎ¼±¡×¤ä¡Ö³ØÌä¡×¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Î´¬Êª¤Ï¡ÖÃÎ·Ã¤ä¶µÍÜ¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ËÃ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢·Á¡¦Ì£¡¦°ÕÌ£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÃÎÀ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·ª¤¤ó¤È¤ó¡Ö¶â±¿¾å¾º¡×
·ª¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿·ª¤¤ó¤È¤ó¡£¿§¤¬²«¶â¤Ëµ±¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¶â±¿¾å¾º¡×¤ä¡ÖË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡×¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âÃÄ¡Ê¤¤ó¤È¤ó¡Ë¡×¤Ï¡Ö¶â¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖºâÊõ¡×¤ä¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ª¤Ï¡Ö¾¡¤Á·ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ïµ¯Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Éé±¿¤ò¹â¤á¤ë´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¡ÖÊ¿°Â¡¦Ëâ½ü¤±¡×
¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎºÌ¤ê¤òÃ´¤¦ÄêÈÖ¤Î¸ý¼è¤ê¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Ï¡ÖËâ½ü¤±¡×¡¢Çò¤Ï¡ÖÀ¶¤é¤«¤µ¡×¤òÉ½¤·¡¢¹ÈÇò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ä¡ÖÄ´ÏÂ¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·Á¤¬Æü¤Î½Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¤È·Á¤Ë¤â¿¼¤¤´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
³¤Ï·¡ÖÄ¹¼÷¡×
³¤Ï·¤Ï¡¢ Ä¹¤¤¤Ò¤²¤È¶Ê¤¬¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Î·Á¤¬¡ÖÀç¿Í¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö·ò¹¯¤Ç²º¤ä¤«¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÄ¹¼÷µ§´ê¡×¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤Ï¡ÖËâ½ü¤±¡×¤Î¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤»¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±ïµ¯¤Î¶¯¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤°ìÇ¯¡×
¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï¡¢·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë·Á¤«¤é¡Ö¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤è¤¤¡×¤³¤È¤òÉ½¤¹±ïµ¯Êª¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤°ìÇ¯¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¼ÑÊª¤ä¿Ý¤ÎÊª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÃÏ²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº¬¤òÄ¥¤ë¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î°ÂÄê¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿©ºà¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤»¤Á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
É®¼Ô¤Î¤ªÀµ·î¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÉã¿Æ¤¬°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤ª¤»¤êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï·ê¤òÇÁ¤¤¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤Þ¤á¤Þ¤á¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹õÆ¦¤Ï°ìÎ³¤º¤Ä¸ý¤Ë±¿¤Ö¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¶ÐÊÙ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ËÃ£´¬¤¤ÏÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤â
¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¼ïÎà¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¤ÏËè²ó¤³¤Î»×¤¤½Ð¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î°ÕÌ£¤äÍ³Íè¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¿·Ç¯¤Î¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ã¤È¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£