ルーズソックスやスクールバックのジャラ付けに続き、「ヒョウ柄」や「ムートンブーツ」などの“平成ファッション”も人気に。アップデートされた“令和版”の着こなしとは？

【写真を見る】なぜ続く？「平成ファッション」ブーム…ヒョウ柄やムートンブーツも“令和版”にアップデート【THE TIME,】

平成ギャル人気で「ヒョウ柄」がアゲ

「最近JKみんなヒョウ柄が好きで、みんなでナップサックお揃いに」（高2女子）

「いつも使ってる筆箱をヒョウ柄に。なんかヒョウ柄を持っていたら“すごく気分が上がる”」（高2女子）

平成ギャルの象徴“ヒョウ柄”が、いま再びのブームに。

ティーン向け雑誌『Popteen』でも、「平成GALリバイバル号！」という特集が組まれ、表紙からヒョウ柄ファッション。

東京・竹下通りにある『WEGO 1.3.5...原宿店』には、ヒョウ柄のしっぽやマフラー、帽子にシュシュにベルトなど、様々なヒョウ柄アイテムが約100種類並びます。

副店長・久保莉香子さん：

「2024年に比べると種類が約2倍に増えている。25年は特に『平成ギャル』の人気が上がっていて、それに付随してヒョウ柄が特に人気」

さらに、令和版に“アップデート”もされているといいます。

久保さん：

「平成は『ブラウンにヒョウ柄』が多かったけど、令和は色々なコーディネートに取り入れやすいように、ブルーとかピンクとかホワイトとか“カラーバリエーションも増えている”」

令和版ヒョウ柄ファッションは「ワンポイント」

ファッションへの“取り入れ方”も平成とは違います。

「“ワンポイント”で入れる。無地のところにヒョウ柄が1個あるからカワイイ」（高3女子）

「シンプルな制服なので、“ワンポイント”でマフラーにヒョウ柄」（高3女子）

“全身ヒョウ柄”にはしないのか聞いてみると…

高3女子：

「それはもう動物。全身ヒョウは“動物”。ちょっと入れるのがカワイイ」

人気キャラクターも続々「ヒョウ柄」

“ワンポイント”人気から、いま様々な物がヒョウ柄まみれに！

高3女子が「マジでかわいい」と推すのは、ヒョウ柄ネコスーツに身を包んだキティちゃん。他にもマイメロディやクロミちゃんなど、キャラクターたちが続々ヒョウ柄に。

10月には、いま話題の平成キャラ「モンチッチ」からも、ヒョウ柄バージョンが登場しています。

そして、ディズニーの新作アイテムにもヒョウ柄が登場し友達同士でお揃いにして楽しむ“ヒョウ柄ディズニー”がトレンドに。

「ヒョウ柄のファンキャップ。TikTokでJKがみんなヒョウ柄で行っているの見て、私たちもやりたいなって」（高1女子）

「ファンキャップに合わせてとスマホとミニーちゃんのバッグとか全部ヒョウ柄」（大学生女性）

「ムートンブーツ」も再燃…令和は“丈短”

流行っているのはヒョウ柄だけではありません。

「“ベージュのカーディガン”。平成っぽい雰囲気がカワイイ」（高2女子）

「SNSでみんなJK“ベージュのカーディガン”着ている子が多い」（高2女子）

平成のギャル高校生がこぞって着ていた茶色のカーディガンが人気に。

ルーズソックス×巻き髪×ヒョウ柄×ベージュのカーディガンと“平成の着こなしを完全再現”するのもブームになっているとのこと。

さらに、足元を飾るのも“平成ファッション”です。

都内の『ジーユー 新宿東南口フラッグス店』ではなんと、棚4面分が“ムートンブーツ”。

『ジーユー』広報・伊藤由佳子さん：

「25年の秋冬は本当にとても好評で、GUのブーツの中でも一番人気。“ショート丈”のムートンスリッパがトレンドとして浮上している」

平成では長靴タイプのロングが流行しましたが、今はスリッパのように丈が短いタイプが人気と、ムートンブーツも令和版にアップデート。

「ミニスカートとかショートパンツに、レッグウォーマーとショートのムートンブーツ。脚が長くスタイルが良く見える」（20代女性）

「脚が盛れる。ムートンブーツとルーズソックス流行っている」（30代女性）

平成ギャルの“個性的＆エネルギッシュ”に憧れ

今もなお続く“平成ファッション”人気についてZ世代の文化に詳しい専門家は、羽やドット柄などが特徴の「ウィッシュコア」や、リボンやチュール生地でバレリーナ風にする「バレエコア」など、ファッションスタイルが細分化されていることにも注目します。

『SHIBUYA 109 lab. 』所長 長田麻衣さん：

「細分化された中から、“自分に合ったモチーフを選択して楽しむ”というのが今の若者のファッションの楽しみ方。平成ギャルの“個性的でエネルギッシュなスタイル”に憧れているので、ヒョウ柄・ムートンブーツを“ワンポイントで取り入れて個性を出す”」

次はどんな平成ファッションがアップデートされるのでしょうか？

（THE TIME,2025年12月24日放送より）