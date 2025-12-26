映画化された「blue」「strawberry shortcakes」「南瓜とマヨネーズ」などの代表作で知られる漫画家の魚喃（なななん）キリコさんが2024 年12月25日、52歳で死去していたことが25日、分かった。新潟県出身。魚喃さんの書籍の出版元となった東京ニュース通信社が同日、明らかにした。



同社は「一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の意向によるものです」と、死から1年後に公表した理由を説明。葬儀は近親者のみで行ったという。



魚喃さんは1993年「月刊漫画ガロ」（青林堂）に掲載された「hole」でデビュー。NHKラジオ第1で放送された人気番組「土曜の夜はケータイ短歌」も担当した。



東京ニュース通信社は「これまで魚喃キリコ氏は、数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました」「その作品は、孤独や痛み、愛情といった人の内面を静かに、しかし確かな言葉と美しい線で紡ぎ出すことにより、多くの創作者や読者の心に深い影響を与えました」と振り返った。



魚喃さん公式X（旧ツイッター）の最後のポストは、2021年5月26日。中指を立てた後ろ姿の女性のイラストとともに「最近、絵を描いている。絵をキライになってから、もうどれくらい経つだろう、おそろしく遠い昔からだ。最近、絵を描いているが、絵を描くことが好きかと問われたら、まだわからない。ただ、すこしだけ、たのしい。魚喃キリコ」と、当時の心境をつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）