新年度スタートから早9か月。とくに環境が大きく変わる小学1年生のお子さんをもつ方は親子ともに変化が大きな1年だったのではないでしょうか。そこで今回は、小学生の子育て経験があるESSE読者199人にアンケートを実施（9月下旬）。下校時間の早さや仕事との両立など、小学校進学後に直面したリアルな「小1の壁」を紹介します。

小学校進級後、最初の1か月が正念場だった

「小1の壁」は、子どもが小学校に進学するときに、働き方を検討しなくていけないという状況のこと。

アンケートでは、「小1の壁を感じたことがある」と答えた人が4割以上にのぼりました。「小1の壁」は、進学してすぐに立ちはだかるケースが多いようです。

「学校からの帰りがとても早く、進級からGWまでの約1か月は、幼稚園時代よりも早い下校でした。第1子のときは、集団下校の解散場所まで親の迎えが必要で、保護者会や授業参観も平日。夫が忙しかったので、すべて私の方で調整することになりました。同時期に下の子の慣らし保育もあり、お迎えの時間を調整してもらったり、仕事はできるだけリモートワークで対応できるように。社内のテレワーク制度が役に立ちました」（Cha＿mさん・40代前半・会社員）

また、Cha＿mさんは、やるべきことを可視化するため、ToDoリストを作成。完了日を書き込みながら、仕事・育児・家事をなんとか回していたといいます。

進級直後、生活リズムの急激な変化は、親だけでなく子どもにも影響します。

「フルタイムで仕事復帰した直後に入学準備が重なり、体調を崩しました。新しい生活リズムに加え、下の子の保育園送迎や学校行事の調整が本当に大変。子どもも環境の変化で追いつめられ、親子関係までギクシャクしてしまいました。進級・進学期に特化した休暇制度があれば…と今でも思います」（るーなさん・40代前半・会社員）

学童が1日単位で利用できればいいのに…

通常スケジュールに戻ってからも、共働き家庭の悩みは続きます。

「小1の頃は14時半に帰宅する日もありました。たった数時間のために学童料金を払うことに納得できず、仕事が終わるまで義母に面倒をみてもらっています。学校行事もほぼ毎月あり、『こんなに必要なの？』と感じました」（あやなつさん・40代後半・パート／アルバイト）

「いまから10年ほど前、子どもが小学生だったころは、半日授業で給食がない日が大変でした。祖母に預かりを頼めないときは、早退や半休を取りながら対応しました。職場の理解があり有給休暇は取りやすかったですが、学童を利用していなくても、1日単位でスポット利用できる仕組みがあれば助かったと思います」（ESSEフレンズエディター kiyoさん・50代前半・会社員）

仕事を退職したという声も

なかには、働き方そのものを変えざるを得なかった人も。

「子どもが学童に合わず退会。長期休みの対応に悩み、最初の2年は有休や夫の在宅勤務、ファミリーサポートで乗りきりました。その後、私がシフト制の仕事に転職し、夫の在宅日と休日に私が働きに出る形に変更しました」（しんちゃんさん・40代後半・パート／アルバイト）

「部署移動と入学が重なり、毎日自分の仕事で精いっぱい。時短勤務でしたが仕事量は変わらず、残業や土日に出勤することも。仕事の大変さに加えて、子どもに十分寄り添えない罪悪感から体調を崩し、休職後に退職。結果的に子どもとの時間を優先できてよかったですが、時短勤務などの制度がきちんと使える環境が整っていればよかったと思います。時短で帰れるけど、終わらない仕事量では意味がないと感じました」（ESSEフレンズエディター KEACONさん・40代前半・自営業）

共働き世帯が増えるなか、「小1の壁」は多くの家庭にとって課題となっています。下校時間の早さや学童の使いづらさ、制度があっても実際には使いにくい職場環境…。個人だけで乗りきるのではなく、仕事と家庭を両立できる仕組みを、社会全体で整えていく必要がありそうです。